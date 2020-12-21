В США впечатлились прострелкой российской подлодки

Американское издание The Drive впечатлилось прострелкой торпедного аппарата российской дизель-электрической подлодки, вероятно, проекта 877 «Палтус» или 636 «Варшавянка».

Издание обратило внимание на ролик пользователя SubmarinRussian, размещенный в Twitter. На видео в замедленном режиме показана прострелка торпедного аппарата («холостого» выстрела) субмарины, в результате которой стена морской воды накрыла четырех зрителей. «Водяной» пули удалось избежать лишь находившейся рядом собаке.

The Drive отмечает, что загрузка и запуск торпеды являются сложными мероприятиями, требующими, в частности, сохранения положения центра тяжести субмарины, а также обеспечения равенства давления воды внутри торпедного аппарата и снаружи корпуса субмарины. Издание напоминает, что зачастую тренировки эпипажа подлодки проходят без загруженных торпедных аппаратов, что, вероятно, имело место на видео.

В декабре американский журнал Popular Mechanics написал, что залповый пуск сразу четырех баллистических ракет Р-30 «Булава-30», произведенный в том же месяце подводным ракетным крейсером стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» Военно-морского флота (ВМФ) России, выглядит как «превью конца цивилизации».