Войти
Lenta.ru

В США впечатлились прострелкой российской подлодки

26
0
0
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка"
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка".
Источник изображения: © АО "Адмиралтейские верфи"

Американское издание The Drive впечатлилось прострелкой торпедного аппарата российской дизель-электрической подлодки, вероятно, проекта 877 «Палтус» или 636 «Варшавянка».

Издание обратило внимание на ролик пользователя SubmarinRussian, размещенный в Twitter. На видео в замедленном режиме показана прострелка торпедного аппарата («холостого» выстрела) субмарины, в результате которой стена морской воды накрыла четырех зрителей. «Водяной» пули удалось избежать лишь находившейся рядом собаке.

The Drive отмечает, что загрузка и запуск торпеды являются сложными мероприятиями, требующими, в частности, сохранения положения центра тяжести субмарины, а также обеспечения равенства давления воды внутри торпедного аппарата и снаружи корпуса субмарины. Издание напоминает, что зачастую тренировки эпипажа подлодки проходят без загруженных торпедных аппаратов, что, вероятно, имело место на видео.

В декабре американский журнал Popular Mechanics написал, что залповый пуск сразу четырех баллистических ракет Р-30 «Булава-30», произведенный в том же месяце подводным ракетным крейсером стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» Военно-морского флота (ВМФ) России, выглядит как «превью конца цивилизации».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Продукция
Булава-30
Владимир Мономах
Проекты
877 Палтус
955 Борей
Похожие новости
27.01.2016
На стапеле и на кульмане
19.01.2016
Ядерное оружие России: поштучная авиация и тайный морской козырь Путина (Обозреватель, Украина)
20.03.2015
День подводника отметят в России закладкой двух новейших подлодок
06.03.2015
Чего ждать от российского Тихоокеанского флота в 2015 году ("The Diplomat", Япония)
08.01.2014
Российский ВМФ на подъеме ("The National Interest", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 01:04
  • 5
Российские противокорабельные ракеты вошли в число опаснейших в мире
  • 21.12 00:49
  • 60
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 21.12 00:05
  • 83
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 20.12 23:28
  • 1
Разработчики противотанкового комплекса "Конкурс-М" получили премию "Золотая идея" ФСВТС
  • 20.12 23:25
  • 27
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 20.12 22:19
  • 42
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 20.12 19:34
  • 239
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 20.12 19:25
  • 144
Огневая мощь свободы
  • 20.12 12:33
  • 8
Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки
  • 20.12 12:33
  • 16
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 20.12 09:28
  • 2
BAE Systems представила облик танка будущего для Армии США, создаваемого по программе MPF
  • 20.12 00:31
  • 30
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 19.12 19:07
  • 56
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 19.12 17:43
  • 1
SpaceX отложила запуск разведывательного спутника США
  • 19.12 15:48
  • 2
«Может уничтожить мир»: в США оценили Ту-95