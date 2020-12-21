«Ручники» интербеллума

На выставке «Евросатори-2014» будут представлены 28 российских организаций – ФСВТС

В тройку крупнейших мировых импортеров военно-транспортных самолетов за период 2003-2010 гг. входят Канада, США и Австралия

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Анализ мирового рынка средних и больших БЛА в 2001-2010 гг. и на период до 2015 года