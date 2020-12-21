Войти
WarSpot

«Ручники» интербеллума

28
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Этот цикл роликов канала концерна «Калашников» большей частью посвящён не самым известным ручным пулемётам, о которых рассказывает Андрей Уланов, постоянный автор портала Warspot. В подборке представлены:

  • датский «Мадсен» образца 1922 года;
  • советский МТ — переделка станкового «Максима» в ручной вариант;
  • швейцарцы Lmg 25 и SIG KE-7 — для внутреннего потребления и на экспорт;
  • братья-близнецы чешский ZB vz. 26 и британский «Брен»;
  • немецкий MG 13, не сумевший стать основным ручным пулеметом вермахта;
  • японский Тип 11, чью систему питания не спутать ни с какой другой;
  • странный финский «Лахти-Салоранта» M-26;
  • шведский американец m/1937;
  • французский MAC M1924/29.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
США
Финляндия
Франция
Чехия
Швеция
Япония
Продукция
А-192
Компании
Концерн Калашников
Похожие новости
11.06.2014
На выставке «Евросатори-2014» будут представлены 28 российских организаций – ФСВТС
29.09.2011
В тройку крупнейших мировых импортеров военно-транспортных самолетов за период 2003-2010 гг. входят Канада, США и Австралия
17.11.2009
Противотанковое управляемое вооружение отвечает современным требованиям
30.09.2008
Правительство РФ разрешило вывоз за рубеж приемной аппаратуры ГЛОНАСС
05.02.2008
Анализ мирового рынка средних и больших БЛА в 2001-2010 гг. и на период до 2015 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 01:04
  • 5
Российские противокорабельные ракеты вошли в число опаснейших в мире
  • 21.12 00:49
  • 60
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 21.12 00:05
  • 83
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 20.12 23:28
  • 1
Разработчики противотанкового комплекса "Конкурс-М" получили премию "Золотая идея" ФСВТС
  • 20.12 23:25
  • 27
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 20.12 22:19
  • 42
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 20.12 19:34
  • 239
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 20.12 19:25
  • 144
Огневая мощь свободы
  • 20.12 12:33
  • 8
Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки
  • 20.12 12:33
  • 16
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 20.12 09:28
  • 2
BAE Systems представила облик танка будущего для Армии США, создаваемого по программе MPF
  • 20.12 00:31
  • 30
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 19.12 19:07
  • 56
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 19.12 17:43
  • 1
SpaceX отложила запуск разведывательного спутника США
  • 19.12 15:48
  • 2
«Может уничтожить мир»: в США оценили Ту-95