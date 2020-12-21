«Ручники» интербеллума

Этот цикл роликов канала концерна «Калашников» большей частью посвящён не самым известным ручным пулемётам, о которых рассказывает Андрей Уланов, постоянный автор портала Warspot. В подборке представлены:
- датский «Мадсен» образца 1922 года;
- советский МТ — переделка станкового «Максима» в ручной вариант;
- швейцарцы Lmg 25 и SIG KE-7 — для внутреннего потребления и на экспорт;
- братья-близнецы чешский ZB vz. 26 и британский «Брен»;
- немецкий MG 13, не сумевший стать основным ручным пулеметом вермахта;
- японский Тип 11, чью систему питания не спутать ни с какой другой;
- странный финский «Лахти-Салоранта» M-26;
- шведский американец m/1937;
- французский MAC M1924/29.