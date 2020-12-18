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Радио Свобода

"Аэрофлот" связал катастрофу "Суперджета" с учебным тренажёром

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Тренажёр "Суперджета" в Шереметьеве
Тренажёр "Суперджета" в Шереметьеве.
Источник изображения: ТАСС

Представитель авиакомпании "Аэрофлот" на совещании в Ространснадзоре заявил, что поведение тренажёра для пилотов самолётов "Сухой Суперджет-100" в некоторых случаях кардинально отличается от пилотирования в реальных условиях. Это, считают в авиакомпании, могло стать причиной катастрофы лайнера в московском аэропорту Шереметьево в 2019 году. Тогда погиб 41 человек.

По оценке представителя авиакомпании, поведение самолёта различается при ручном пилотировании без помощи автоматики, – сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на копию протокола состоявшегося в ноябре совещания. Именно в таком режиме садился самолёт перевозчика в Шереметьеве, после того как его автоматические системы отключились из-за удара молнии.

Следственный комитет назвал причиной катастрофы ошибку пилота Дениса Евдокимова и предъявил ему обвинение по уголовному делу о нарушении правил эксплуатации авиатранспорта. Ему грозит 7 лет лишения свободы. Пилот вину не признаёт и говорит, что причиной стало несоответствие лайнера нормам лётной годности.

О возможной ответственности экипажа говорит и предварительный отчёт Межгосударственного авиационного комитета. В документе отмечается, что произведённая пилотом грубая посадка привела к нагрузкам, которые самолёт не мог выдержать конструкционно. Комиссия МАК не дала окончательной оценки и действиям экипажа, также запланировав провести для этого тесты на тренажере.

Сообщая об ошибке тренажёра, авиакомпания может защищать свои интересы и программу подготовки пилотов, отмечают "Ведомости". Представители трёх других компаний, эксплуатирующих "Суперджет", сообщили изданию, что никаких нареканий и жалоб по работе тренажёров у них и их экипажей нет. Осенью 2019 года тестирование тренажёра, установленного в Шереметьеве, уже проводили эксперты Росавиации, МАК и Европейского агентства авиационной безопасности. Аппарат был признан годным к эксплуатации.

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Продукция
СуперДжет-100
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