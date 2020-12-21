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Российская газета

Командиру АПЛ "Гепард" Дмитрию Маслову присвоено звание Героя РФ

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Капитан 1 ранга Дмитрий Маслов на фоне АПЛ "Гепард", 2020 год.
Капитан 1 ранга Дмитрий Маслов на фоне АПЛ "Гепард", 2020 год.
Источник изображения: mil.ru

Именные "Барс", "Пантера", "Волк", "Тигр", "Леопард", "Вепрь", "Гепард" - в такой последовательности приходили на Северный флот новые многоцелевые атомные подлодки проекта 971 "Щука-Б". Те самые подводные охотники, что образуют 24-ю дивизию Подводных сил ВМФ России, которую однажды и навсегда окрестили "звериной".

Алексей Буриличев, Сергей Справцев, Алексей Дмитров, Дмитрий Маслов - в такой последовательности становились Героями России командиры именных АПЛ и командиры вторых экипажей, выполнявшие на этих подлодках особо сложные и сопряженные с риском задачи боевой службы.

Капитану I ранга Дмитрию Маслову звание Героя Российской Федерации присвоено только что. Известие пришло на этой неделе и застало бывшего командира АПЛ "Гепард" уже в должности начальника штаба дивизии. Какой именно дивизии, в пресс-релизе Северного флота не уточняется, но и без того понятно, что "звериной".

Далеко не всякое соединение однотипных кораблей, их конструкторы и строители могут похвастаться тем, что за успешное несение боевой службы на этих АПЛ не одна сотня военных моряков отмечена высокими наградами, а командиры четырех экипажей будут в мирное время удостоены звания Героя России.

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит", его конструкторы Георгий Чернышов и Юрий Фарафонтов, где созданы субмарины этой серии, могут. И корабелы "Севмаша", ответственные сдатчики этих кораблей Владимир Чувакин, Виктор Сорокин, Леонид Березовский, Виктор Кузнецов имеют полное право.

А сформированная четверть века назад, в октябре 1985 года, 24-я дивизия многоцелевых атомных подводных лодок может гордиться своими кораблями, их экипажами и достижениями. Командир АПЛ "Волк" Алексей Буриличев стал Героем России в 1996 году. Командир АПЛ "Пантера" Сергей Справцев - в 1999-м. Командир 608-го экипажа Алексей Дмитров - в 2012-м.

Капитан I ранга Дмитрий Маслов, удостоенный звания Герой России в декабре 2020-го, пришел в 24-ю дивизию сразу после военно-морского училища и служит здесь уже более 20 лет. "Он последовательно прошел путь от младшего офицера экипажа многоцелевой атомной подводной лодки до командира корабля и начальника штаба соединения", - говорится в официальном сообщении Северного флота. А высшей награды удостоен "за выполнение специальных задач, связанных с риском для жизни во время одного из дальних походов".

Как можно предположить, этот поход был совершен на АПЛ "Гепард", которая в 2014-2015 годах проходила ремонт на судоремонтном заводе "Нерпа", а в начале 2016-го вернулась в боевой состав Северного флота. Именно в этот период (2016-2018) командиром "Гепарда" был капитан I ранга Дмитрий Маслов, указывает портал "Штурм глубины".


Александр Емельяненков

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Россия
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Барс
Волк
К-317 Пантера
К-335 Гепард
К-461 Волк
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