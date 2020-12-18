У Японии появится собственный истребитель с системой виртуальной реальности

Истребитель F-X

В Японии обнародованы планы по созданию совместно с корпорацией Lockheed Martin многоцелевого истребителя нового поколения, предназначенного для завоевания господства в воздухе и для борьбы с наземными целями.

При его создании будут задействованы самые передовые технологии, включая шлем дополненной реальности и микроволновое оружие, которых нет даже на современных американских истребителях. По данным Forbes, прототип истребителя буде готов к 2024 году, первый его полет состоится в 2028-м, а серийное производство начнется в 2031 году. Программа рассчитана на производство 90 истребителей и обойдется Японии в 48 млрд. долларов. Истребитель (в разных источниках известный, как F-X или F-3) заменит устаревший F-2, более крупную и дорогую версию F-16, также разработанную совместно с Lockheed Martin. Помимо VR-шлема японский истребитель будет обладать функцией дистанционного управления и радаром в носовой части, действующим, как микроволновое оружие для уничтожения вражеских ракет класса «воздух-воздух». Истребитель сможет обмениваться информацией с воздушными и наземными группировками Японии и США, используя защищенную систему передачи данных Link 16. В нем предусмотрен просторный внутренний отсек, где разместятся шесть видов вооружений, что превышает возможности F-22 и F-35. Ниже представлено видео существующего японского истребителя X-2 Shinshin.