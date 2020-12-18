ФИОП поддержал разработку национального стандарта в области интернета вещей

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы РОСНАНО и функционирующий на его основе Технический комитет 441 "Нанотехнологии" приняли участие в разработке общетехнического предварительного национального стандарта (ПНСТ) в области промышленного интернета вещей (IIoT). Работа проводилась во взаимодействии с Техническим комитетом "Кибер-физические системы" на базе РВК, которая вынесла предварительный стандарт на публичное обсуждение.
Проект ПНСТ "Информационные технологии. Интернет вещей промышленный. Общие положения" разработан в рамках Программы национальной стандартизации на 2020 год. Он определяет общие принципы развития инновационных технологий сетей в области промышленного интернета вещей. В частности, документ устанавливает общие требования к IIoT продукции, которые необходимо включать в нормативные документы и которые должны быть согласованы разработчиком, изготовителем и потребителем при поставках с целью изготовления конечной IIoT продукции с заданными характеристиками и требуемым уровнем качества.
Публичное обсуждение проекта стандарта продлится до 28 февраля 2021 года. После этого он пройдёт согласование в Техническом комитете 194 "Киберфизические системы" и Техническом комитете 441 "Нанотехнологии", а затем будет внесен на утверждение в Росстандарт.
С текстом данного проекта и материалами для подготовки отзыва на него можно ознакомиться на официальном сайте Технического комитета "Кибер-физические системы".
Фонд инфраструктурных и образовательных программ
Один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий" в 2010 году. 22 октября 2020 года Фонду инфраструктурных и образовательных программ исполнилось 10 лет.
Цель деятельности Фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путём реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.
Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является Председатель Правления ООО "УК "РОСНАНО" Сергей Куликов.