ФИОП поддержал разработку национального стандарта в области интернета вещей

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы РОСНАНО и функционирующий на его основе Технический комитет 441 "Нанотехнологии" приняли участие в разработке общетехнического предварительного национального стандарта (ПНСТ) в области промышленного интернета вещей (IIoT). Работа проводилась во взаимодействии с Техническим комитетом "Кибер-физические системы" на базе РВК, которая вынесла предварительный стандарт на публичное обсуждение.

Проект ПНСТ "Информационные технологии. Интернет вещей промышленный. Общие положения" разработан в рамках Программы национальной стандартизации на 2020 год. Он определяет общие принципы развития инновационных технологий сетей в области промышленного интернета вещей. В частности, документ устанавливает общие требования к IIoT продукции, которые необходимо включать в нормативные документы и которые должны быть согласованы разработчиком, изготовителем и потребителем при поставках с целью изготовления конечной IIoT продукции с заданными характеристиками и требуемым уровнем качества.

"Развитие интернета вещей тесно связано с динамичным распространением нанотехнологий, которые так или иначе встроены в различные промышленные цепочки. Стандартизация является одним из инструментов опережающего развития высокотехнологичных областей, который определяет общие принципы взаимодействия различных участников рынка, - отметил директор департамента стандартизации Фонда инфраструктурных и образовательных программ Юрий Ткачук. - Совместными усилиями в диалоге с инновационным бизнесом и Росстандартом Фонд системно проводит работы по созданию комплексного нормативного обеспечения инноваций во взаимодействии с профильными техническими комитетами по стандартизации".

"Разработанный проект стандарта - это долгожданный системообразующий документ в области одной из ключевых цифровых технологий. Во-вторых, это отличный пример кооперации институтов развития для решения общих задач национальной экономики, - считает руководитель программ РВК, председатель ТК "Кибер-физические системы" Никита Уткин. - В-третьих, это переход на новый уровень синхронизации деятельности и слаженной работы нескольких Технических комитетов - причем в наиболее приоритетных областях технологического развития. Надеемся, что тематике стандартизации интернета вещей будет уделено особое внимание, особенно в контексте утверждения Правительственной комиссией по цифровому развитию "дорожной карты" по развитию в России интернета вещей до 2024 года".

Публичное обсуждение проекта стандарта продлится до 28 февраля 2021 года. После этого он пройдёт согласование в Техническом комитете 194 "Киберфизические системы" и Техническом комитете 441 "Нанотехнологии", а затем будет внесен на утверждение в Росстандарт.

С текстом данного проекта и материалами для подготовки отзыва на него можно ознакомиться на официальном сайте Технического комитета "Кибер-физические системы".

Фонд инфраструктурных и образовательных программ

Один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий" в 2010 году. 22 октября 2020 года Фонду инфраструктурных и образовательных программ исполнилось 10 лет.

Цель деятельности Фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путём реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является Председатель Правления ООО "УК "РОСНАНО" Сергей Куликов.