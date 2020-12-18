Америка рассчитывает победить Россию глобальным потеплением

Бывшая советница Трампа по России выступила с приятным для Байдена предсказанием: Москва пойдет на уступки Вашингтону, а вынудит ее к этому глобальное потепление. Эксперты неоднозначно оценивают таяние глобальных льдов на изменение геополитической ситуации в мире. А российский МИД и вовсе называет далекую от Арктики точку в качестве повода для возобновления контактов с США.

Бывший главный советник Дональда Трампа по России Фиона Хилл в среду выступила с рекомендациями в адрес избранного президента США Джо Байдена. Она призывает не относиться к России пренебрежительно – как, по ее мнению, делала администрация Барака Обамы, в которой Байден был вице-президентом, цитирует бывшую советницу президента издание The New York Times.

"Обама с большим пренебрежением относился к русским, называя их региональной державой, он не хотел много думать о России, – считает Хилл, более двух лет проработавшая в Совете национальной безопасности Трампа старшим помощником по российским делам (цитата по ИноСМИ.ру). – Но мир полностью изменился. Байден не может быть Обамой 2.0. Ему придется думать иначе".

У Байдена короткая, но непростая история личных отношений с Путиным, напоминает Хилл. Он встречался с ним всего один раз во время визита в Москву в 2011 году, когда Путин был премьер-министром. Но в направленном ранее послании Путина Байдену нет следов враждебности, пишет Хилл. Согласно кремлевскому заявлению, он "выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир".

Как бы то ни было, Россия для Соединенных Штатов по-прежнему представляет "гибридную угрозу", заявляет Хилл, после чего делает неожиданное замечание:

"Думаю, со временем России придется изменить свои подходы, но не из-за нашего давления, а из-за огромного бремени климатических перемен".

И добавила, что таяние полярного льда ведет к соперничеству за судоходные маршруты в Арктике, чего ранее никогда не было. "По этим вопросам нужны свежие мысли", – подчеркнула она. Для этого у Байдена будет специальный представитель по климату – Джон Керри, которого хорошо знают в Москве. Будучи госсекретарем, он провел бесчисленное множество часов на переговорах с кремлевскими руководителями по Ирану, Сирии, Украине и по другим вопросам.

Бывший посол США в Москве при Обаме Майкл Макфол тоже выступил с прогнозом, однако в совершенно ином духе. Он уверен, что Байден по сути вернется к линии Обамы на постсоветском пространстве – будет развивать отношения с Молдавией, Украиной, Грузией и другими республиками, окружающими Россию. "У команды гораздо больше опыта, да и у самого Байдена много опыта в этих странах", – напомнил бывший дипломат, а ныне профессор Стэнфордского университета Макфол.

Кем избранный президент действительно не станет, так это Обамой 2.0, соглашается с Хилл американист Дмитрий Дробницкий. Перед "позапрошлым" лидером Штатов стояли совсем другие задачи, чем те, что будет решать Байден, отметил эксперт. "Кроме того, на политику бывшего шефа Байдена оказывали серьезное воздействие личные качества. Обама обладал одной важной чертой – он был очень обидчив. Когда стало понятно, что Москва не относится к нему как к пророку демократии, отношения стран резко испортились", – объяснил Дробницкий.

"Сначала он пришел, как представитель гарвардской молодежи, и пытался всему миру показать, какой должна быть демократия и как нужно жить. Но после ливийской войны 2011 года стало понятно, что большинство политиков его слушать не собирается, и тогда начался другой Обама, который гораздо ближе к Биллу Клинтону и Байдену", – заметил американист. Тогда и начались разговоры о России как о региональной державе, которая производит нефть, газ и немножко оружия, напоминает американист, в итоге Обама начал с перезагрузки, а закончил ссорой с Россией.

Но тактика Байдена вряд ли будет определяться эмоциями, подчеркнул собеседник. "Байден пришел с определенной геополитической задачей – удержать либеральный статус-кво Запада, – полагает Дробницкий. – По отношению ко всему миру будет одинаковая политика – максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных. Давление будет жестким, и все средства будут хороши. Получится ли осуществить задуманное – вопрос. У США еще есть последние десятки триллионов долларов печатного станка и немного лет, чтобы добиться этой цели".

Другие российские эксперты вполне допускают, что изменение климата повлияет на внешнюю политику – правда, не только России, но и всех стран. Не исключено, что вашингтонские политики, вроде Хилл, исходят из следующей логики: поведение Москвы на мировой арене само собой изменится на фоне завершения эры нефти, что автоматически приведет к падению доходной части российского бюджета.

"Завершению эры нефти может способствовать и намерение Байдена вернуться в Парижские соглашения. Среди долгосрочных негативных последствий этого шага – сокращение глобального рынка углеводородов", – предупреждает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Но изменение климата повысит значение переговоров России и Америки по Арктике. Россия с весны-2021 становится председателем Арктического совета и во многом будет определять повестку дня в многостороннем сотрудничестве. Открываются возможности для нового диалога с США", – надеется эксперт.

Однако возможно, что соперничество арктических стран только усилится – не только между Россией и США, но и другими – из-за демаркации границы. "Конкуренция обострится между государствами, которые контролируют береговую линию Северного Ледовитого океана, и всеми остальными, кто хочет получить свою долю арктического пирога", – опасается Кортунов.

Впрочем, в России точку соприкосновения интересов Москвы и Вашингтона видят совсем в другой части света. В среду представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на продолжение российско-американских контактов по Афганистану с приходом администрации Джо Байдена. "В последние годы между нашей страной и США был налажен вполне конструктивный диалог по вопросам мирного урегулирования в Афганистане", – напомнила Захарова.

По мнению Кортунова, для налаживания контактов по Афганистану при администрации Байдена существуют определенные предпосылки. "Американцам нужно выйти из Афганистана, не потеряв лица. Им нужна договоренность с "Талибаном" о том, что на протяжении определенного периода движение будет взаимодействовать с правительством в Кабуле, не пытаясь заменить его собой", – пояснил эксперт.

"У России есть своя система контактов с "Талибаном", своя линия коммуникации. В интересах США координировать свою работу с Москвой, чтобы совместными усилиями мотивировать талибов к компромиссу. Но при этом мы знаем, что Байден относится к России более критически, чем Трамп", – считает политолог. Более того, во время дебатов с Трампом Байден упрекал соперника в том, что тот никак не отреагировал на сообщения прессы о том, что "русские якобы платят талибам за голову каждого убитого американского солдата".

"Даже в Америке признали, что это неподтвержденная журналистская утка, что, скорее всего, у России нет никакой мотивации платить талибам. Использование такой риторики немного подрывает американские переговорные позиции. Если ты врешь так откровенно, то как с тобой дальше можно вести разговор?" – риторически спрашивает эксперт и подводит итог: "Чтобы диалог начался, американцам теперь придется "проглотить свою гордость".

Ирина Яровая, Юрий Зайнашев