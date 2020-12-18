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ТАСС

SpaceX отложила запуск разведывательного спутника США

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Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: © AP Photo/Chris O'Meara, архив

Специалисты компании не обнаружили каких-либо неполадок в ракете-носителе Falcon 9. Новое время ее запуска определят позднее

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Американская компания SpaceX не смогла осуществить в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с секретным аппаратом NROL-108 для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Трансляция велась на сайте SpaceX.

Пуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) должен был состояться в 09:45 по времени восточного побережья (17:45 мск), однако обратный отсчет остановился за одну минуту и 53 секунды до старта. Как сообщила компания позднее в своем Twitter, таймер был остановлен в автоматическом режиме из-за срабатывания одного из датчиков, установленных на второй ступени ракеты-носителя. Ведущий трансляции подчеркнул, что к настоящему моменту специалисты SpaceX не обнаружили каких-либо неполадок.

В Twitter SpaceX отмечается, что следующая попытка осуществить запуск будет предпринята в пятницу. "Мы отказываемся от сегодняшнего запуска NROL-108, чтобы подробнее изучить данные. Falcon 9 и NROL-108 в полном порядке, - подчеркнули в компании. - Наши специалисты работают над тем, чтобы предпринять попытку запуска завтра, трехчасовое окно запуска откроется в 09:00 (17:00 мск)".

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание аппарата NROL-108, стоимость которого оценивается в $1 млрд, не раскрываются.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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