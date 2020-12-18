Минобороны РФ сообщило о сопровождении в Карабахе военной колонны Азербайджана

Замирение в Нагорном Карабахе наступило после ввода российских миротворцев. Фото Reuters.

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские миротворцы сопроводили колонну азербайджанских военных в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Российскими миротворцами обеспечено безопасное прохождение автомобильной колонны вооруженных сил Азербайджанской Республики по маршруту Каджар - Красный базар - Шуша", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные сообщили, что в течение суток нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе не зафиксированы.

"За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 439 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 40818 человек", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что российским миротворческим контингентом во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста и МЧС Нагорного Карабаха продолжается поиск и передача тел погибших в ходе боевых действий.

"Организована работа "горячей линии" по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. С начала ее работы принято 506 обращений. Все обращения переданы в поисковые группы центра примирения сторон", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг стало известно, что российские миротворцы передали армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики тела девяти погибших военнослужащих.

"16 декабря со стороны миротворческого контингента России Армии обороны Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) переданы тела девяти военнослужащих, обнаруженных, по предварительным данным, на участке близ боевых позиций в направлении сел Хин Тагер и Хцаберд. Обстоятельства их гибели пока неизвестны", - сообщает пресс-служба министерства обороны непризнанной республики.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.