Военный эксперт заявил об отставании американской ПРО от российских ракет

Российские межконтинентальные баллистические ракеты способны за счет своего нового боевого оснащения преодолеть американскую систему противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил в четверг, 17 декабря, российский военный эксперт Игорь Коротченко.

«В течение ближайших 15–20 лет США не смогут разработать эффективные средства противоракетного перехвата. А на момент, когда они попытаются создать какие-то космические, воздушные, наземные эшелоны, наши средства преодоления ПРО будут еще более усовершенствованные», — сказал Коротченко в разговоре с «РИА Новости».

Он подчеркнул, что подобные боевые возможности есть у каждой российской ракеты и они обесценивают все усилия США по противоракетной обороне.

Как существующие, так и перспективные ракетные системы, принятые Россией на вооружение, гарантированно преодолевают противоракетную оборону США, добавил эксперт.

В свою очередь, член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский в качестве примера привел скорость российского гиперзвукового боевого блока «Авангард», которая не позволяет американским противоракетам рассчитать траекторию его полета и делает данное оружие неуязвимым для американской ПРО.

«В случае с «Авангардом» маневр зенитной ракеты за целью невозможен по простой причине — скорости дикие. Цель идет со скоростью несколько километров в секунду, поэтому любимой маневр приводит к таким поперечным нагрузкам, которые ни одна ракета выдержать не может», — пояснил Мураховский.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции признал, что гонка вооружений между США и Российской Федерацией есть, однако американская ПРО не помеха для новых видов оружия, разработанных российскими специалистами.

Он также добавил, что Россия подготовится к моменту создания США гиперзвукового оружия и уже в настоящее время активно работает над этим.

12 ноября американское издание The Drive оценило устрашающее вооружение российских бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

В мае военные США провели в Тихом океане испытания лазерного оружия для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.