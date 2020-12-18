Эксперт оценил возможности российских ракет по обходу американской ПРО

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. США потребуется около 15-20 лет, чтобы создать эшелонированную систему противоракетной обороны, но она окажется неэффективной из-за возможностей российских межконтинентальных баллистических ракет преодолевать ПРО за счет своего нового боевого оснащения, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее президент РФ в ходе большой пресс-конференции заявил, что американская противоракетная оборона не является помехой для новых вооружений РФ. Он уверен, что Россия подготовится к моменту создания США гиперзвукового оружия, сейчас активно работает над этим.

"В течение ближайших 15-20 лет США не смогут разработать эффективные средства противоракетного перехвата. А на момент, когда они попытаются создать какие-то космические, воздушные, наземные эшелоны, наши средства преодоления ПРО будут еще более усовершенствованные", - сказал Коротченко.

Такие средства имеются у каждой российской ракеты, и они "обессмысливают и обесценивают" все усилия США по противоракетной обороне. Таким образом, по словам эксперта, будет поддерживаться стратегический баланс, подразумевающий неотвратимое ядерное возмездие в случае агрессии против РФ.

"Как существующие, так и перспективные ракетные системы, принятые на вооружение стратегических ядерных сил России, гарантированно преодолевают противоракетную оборону США. Это касается всех типов и классов существующих и перспективных межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования", - добавил Коротченко.