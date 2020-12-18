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Российская газета

Модификация T-72 Scarab из Чехии так никого и не заинтересовала

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Источник изображения: DefenseWebTV / youtube.com

Три года назад на проходившей в городе Брно оружейной выставке IDET 2017 впервые был представлен модернизированный чешскими специалистами танк Т-72М1, получивший название Scarab ("Скарабей").

На него установили динамическую защиту, которой прикрыли верхнюю лобовую деталь корпуса, а также переднюю часть башни и ее крышу. Для противодействия легким противотанковым боеприпасам также предназначены решетчатые экраны.

Пушка осталось прежней - 125-мм гладкоствольная 2А46М. На рекламных проспектах демонстрировался образец, оснащенный дистанционно-управляемой пулеметной установкой, однако на самой выставке "семьдесят второй" был с обычным 12,7-мм пулеметом НСВТ-12,7 "Утес".

Небольшой доработке подверглись приборы наблюдения и прицеливания - в целях экономии решили отказаться от внедрения тепловизора. Также заменили радиостанцию.

Известно, что Т-72М1 имеет многотопливный двигатель В-46 мощностью 780 л.с., на "Скарабее" его заменили на 840-сильный В-84.

Разработчики выражали надежды, что доработанные до такой версии танки привлекут внимание не только собственных военных, но и представителей зарубежных армий. Однако чешское оборонное ведомство не собирается дополнять новой техникой уже имеющиеся Т-72М4CZ, а иностранцы не проявили какой-то особой заинтересованности в такой модернизации.



Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Продукция
2А46
Т-72
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