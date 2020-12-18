Defence 24 (Польша): больше «Бастионов» в калининградском бастионе

В Калининградской области будет развернут дополнительный дивизион ракетных комплексов «Бастион». Все береговые ракетные дивизионы будут объединены в единый «цифровой контур» с разными средствами сбора информации о целях. Это очень беспокоит Польшу. Ведь таким образом Россия сможет контролировать весь прилегающий к области район Балтиийского моря.

Российское министерство обороны приняло решение укрепить силы береговой охраны в Калининградской области. Первым шагом станет развертывание там уже третьего дивизиона ракетных комплексов К-300 "Бастион", которые могут поражать надводные и наземные цели сверхзвуковыми ракетами П-800 "Оникс" на расстоянии до 600 километров.

Публикация газеты "Известия" от 14 декабря оставляет вопросы. В статье говорится о том, что в следующем году Калининградская область получит "щит и меч", однако, далее в тексте идет речь только о том, что там разместят "дивизион уникальных сверхзвуковых комплексов "Бастион"". Это "меч", а не "щит". Следовательно, можно предположить, что также в регионе появятся новые противоракетные вооружения.

Пока подтверждена только информация о переброске к польской границе дополнительного дивизиона береговых комплексов. В настоящий момент продолжается обсуждение, в каком точно месте он будет дислоцироваться, и когда его направят в Калининградскую область. Операция будет заключаться не в укреплении уже имеющихся дивизионов, а в создании нового подразделения, которое, по всей вероятности, войдет в состав 27-й отдельной береговой ракетной бригады, дислоцирующейся в поселке Донское под Светлогорском. Это западная оконечность Калининградского полуострова, находящаяся в 100 километрах по прямой от военного порта в Гдыне.

Российские специалисты говорят, что такое место дислокации бригады позволяет россиянам контролировать практически все Балтийское море. До сих пор в ее состав входили два дивизиона "Бастион" и один - вооруженный комплексом "Бал". Наращивая потенциал, россияне решили сделать ставку именно на первые. Они оснащаются сверхзвуковыми ракетами "Оникс", которые могут использовать не только для нанесения ударов по кораблям противника, но и для уничтожения наземных целей на расстоянии до 600 километров (это больше, чем дальность стрельбы комплексов "Искандер"). Запущенная из Донского ракета "Оникс" теоретически может поразить газовый терминал в польском Свиноуйсьце, имея еще запас в 250 километров на проведение маневра в небе над Балтийским морем и, например, подлет с западного направления.

Решение о переброске в Калининградскую область дополнительных комплексов "Бастион", как говорят россияне, стало реакцией на усиление натовской группировки сил в Европе. "При необходимости береговые комплексы смогут поражать не только корабли, но и работать по наземным базам Альянса", - пишут "Известия". Появление в регионе "новой техники, и особенно современных береговых ракетных комплексов, вызвало серьезную обеспокоенность у соседних стран-членов НАТО", - добавляет издание.

Эту обеспокоенность должно усилить то, что российские береговые ракетные дивизионы будут объединены в единый "цифровой контур" с разными средствами сбора информации о целях (самолеты, вертолеты, дроны, надводные и подводные корабли). Россияне сообщают, что "Бастион" был уже опробован в бою в Сирии, а его ракеты показали эффективность в поражении "стационарных и ограниченно подвижных наземных целей": пунктов управления, радиолокационных станций, аэродромов, вертолетных площадок и артиллерийских батарей.

Напомню, что в стандартный состав берегового ракетного дивизиона "Бастион" входят две машины боевого управления, одна машина обеспечения боевого дежурства и четыре пусковые установки на базе шасси МЗКТ-7930, в каждой из которых можно разместить две ракеты П-800 "Оникс". Таким образом он способен осуществить залп восемью ракетами, а потом один раз произвести перезарядку при помощи четырех транспортно-заряжающих машин.

В свою очередь, полный залп комплекса "Бал" включает 32 дозвуковые ракеты Х-35/Х-35У. В состав дивизиона входят четыре пусковые установки (тоже на базе шасси МЗКТ-7930) на восемь ракет каждая. Дивизион имеет запас ракет на второй залп, перезарядка занимает 30-40 минут. Дополнительно в составе дивизиона есть два самоходных командных пункта управления и связи. Этот комплекс обладает высокой мобильностью: на подготовку к стрельбе с марша ему требуется 10 минут.

Максимилиан Дура (Maksymilian Dura)