SIDA: лодка без людей, но с ракетами

Турецкий проект ULAQ, показанный в октябре этого года в виде «мультфильма», уже воплощён в металле. Вчера, 16 декабря, информационное агентство Anadolu сообщило о том, что компании Meteksan Savunma и ARES Tersanesi представили первый прототип беспилотной разведывательно-боевой лодки.

Новая разработка получила название SIDA. Эта лодка будет спущена на воду в ближайшие дни, а в марте выполнит первые ракетные стрельбы.

Первый прототип автономной ракетной лодки ULAQ, получивший название SIDA Источник изображения: aa.com.tr

По словам разработчиков, лодки проекта ULAQ спроектированы для развёртывания в Эгейском и Средиземном морях. SIDA и её «сёстры» смогут собирать данные и обнаруживать вражеские цели в автономном режиме. При этом решение об атаке останется за оператором, который сможет управлять надводными дронами с расстояния до 400 км.

На 11-метровой лодке планируют разместить комплекс связи и наблюдения, а также различное вооружение. В базовом варианте речь идёт о четырёх неуправляемых 70-мм ракетах Cirit, а также двух самонаводящихся ракетах L-UMTAS.