Войти
WarSpot

SIDA: лодка без людей, но с ракетами

377
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Турецкий проект ULAQ, показанный в октябре этого года в виде «мультфильма», уже воплощён в металле. Вчера, 16 декабря, информационное агентство Anadolu сообщило о том, что компании Meteksan Savunma и ARES Tersanesi представили первый прототип беспилотной разведывательно-боевой лодки.

Новая разработка получила название SIDA. Эта лодка будет спущена на воду в ближайшие дни, а в марте выполнит первые ракетные стрельбы.

Первый прототип автономной ракетной лодки ULAQ, получивший название SIDA

Источник изображения: aa.com.tr

По словам разработчиков, лодки проекта ULAQ спроектированы для развёртывания в Эгейском и Средиземном морях. SIDA и её «сёстры» смогут собирать данные и обнаруживать вражеские цели в автономном режиме. При этом решение об атаке останется за оператором, который сможет управлять надводными дронами с расстояния до 400 км.

На 11-метровой лодке планируют разместить комплекс связи и наблюдения, а также различное вооружение. В базовом варианте речь идёт о четырёх неуправляемых 70-мм ракетах Cirit, а также двух самонаводящихся ракетах L-UMTAS.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Похожие новости
31.01.2020
ВС Турции в этом году получат значительное количество ВиВТ национального производства
27.11.2019
Турция столкнулась с проблемами по комплектованию авиакрыла УДК-авианосца "Anadolu"
03.04.2017
Турецкие инженеры разработали новые ракеты с лазерным наведением
24.12.2015
Минобороны обвинило США в передаче Турции данных о бомбардировщике Су-24
16.01.2015
Полеты наяву
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 11:26
  • 16
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 18.12 11:15
  • 12
«Мы не арабы - 48 часов и мы в Тель-Авиве»
  • 18.12 11:05
  • 8
Амурский судостроительный завод получил контракт на шесть корветов проектов 20380 и 20385
  • 18.12 10:45
  • 17
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 18.12 10:20
  • 2156
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 10:19
  • 7
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 18.12 10:17
  • 9
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 18.12 09:32
  • 4
Самая дешевая в мире ракета впервые улетела в космос
  • 18.12 07:32
  • 25
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 18.12 07:08
  • 153
Космонавтика Илона Маска
  • 18.12 01:59
  • 2
Прострелка торпедных аппаратов российской подлодки впечатлила The Drive
  • 18.12 01:45
  • 8
Корреспондент (Украина): оставили на третий год
  • 18.12 01:34
  • 1
Америка рассчитывает победить Россию глобальным потеплением
  • 18.12 01:06
  • 22
В США рассказали о «перекладывающем на других вину» Рогозине
  • 18.12 00:43
  • 9
"Надо иметь копье": генерал ВСУ сравнил российскую армию с медведем