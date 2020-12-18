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РИА Новости

"Универсальная боевая птица": NI восхитился российским Су-35

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Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американское издание National Interest оценило характеристики российского истребителя поколения "4++" Су-35 и назвало его "универсальной боевой птицей".

В статье указывается, что самолет представляет собой развитие идей разработанного еще в СССР Су-27 и из-за этого некоторые могут сбрасывать его со счетов, однако на деле он подтвердил свою гибкость и универсальность.

Издание отмечает, что Су-35 не стоит недооценивать, поскольку это один из наиболее передовых представителей семейства Flanker.

"Фактически с момента принятия на вооружение в 2014 году Су-35 остается лучшим российским истребителем для завоевания превосходства в воздухе", — говорится в публикации.

При этом подчеркивается, что самолет способен уничтожать все классы воздушных целей как в ближнем, так и в дальнем бою. Помимо этого, он способен поражать наземные и морские цели.

Отмечается, что Су-35 может действовать независимо, в группе других истребителей или в составе боевой группы, которая управляется из воздушного, наземного или корабельного командного центра. Издание также называет истребитель сверхманевренным и указывает, что в нем реализовано множество технологий пятого поколения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Су-27
Су-35
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