Путин: Гонка вооружений уже идет

Гонка вооружений началась с выхода США из Договора по противоракетной обороне (ПРО), заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Россия не собирается втягиваться в эту гонку, но будет обеспечивать свою безопасность, отметил президент. Он подчеркнул, что появление в нашей стране гиперзвукового оружия существенно меняет ситуацию в мире.

Журналистка спросила, что будет, если США не согласятся на продление договора СНВ-3. А что, если Россия не сможет потянуть гонку вооружений? И насколько появление гиперзвукового оружия изменило баланс в мире?

- СНВ-3 - если ничего не произойдет, то в феврале этот договор перестанет существовать, - признал Путин. Он напомнил, что много раз говорил о том, что Россия готова к диалогу, и теперь нужна четкая реакция американской стороны.

- Если этого не произойдет, не случится ли гонка вооружений? - продолжил президент. - Так она случилась уже, это очевидно. После выхода США из договора по ПРО все и началось. Одна страна строит зонтик для себя. Конечный результат - обнуление ядерного потенциала. То есть мы должны были сделать все, чтобы этого не случилось…

Россия, считает президент, или сама должна была строить систему ПРО, или создавать системы, "которым эта ПРО не помеха". "И мы это сделали, - подчеркнул глава государства. - Это произошло с помощью гиперзвукового оружия - в том числе "Авангард".

Речь также о "Кинжале", а сейчас еще и "Циркон" у нас появляется, продолжил Путин. "Очень важное оружие", - оценил он, уточнив, что в основном работа по нему завершена.

- Посчитайте дальность и скорость. И все станет ясно, - призвал президент.

Влияет ли появление такого оружия на ситуацию в мире? "Конечно, меняет и влияет", - уверен Путин.

Он напомнил, что высокоточное оружие у США есть, а гиперзвукового - нет. "Сделают, конечно, но мы к этому времени подготовимся, - заявил глава государства. - Мы работаем в том числе над противоядием от гиперзвукового оружия в других ведущих армиях мира. И уверен, что мы это сделаем. Мы на правильном пути".

По всем системам вооружения, которые были анонсированы ранее в Послании Федеральному Собранию, работа идет, сказал также Путин. Некоторые уже на боевом дежурстве ("Кинжал", "Пересвет"). "Все идет в рамках плана, - заявил российский лидер. - Я не вижу ни одного проблемного вопроса. Сделаем все, уверен".

Глава государства резюмировал: хоть РФ находится только на шестом месте по объемам финансирования армии и ОПК, но ей "удается сделать то, чего у других нет". В том числе - за счет ума ученых, таланта инженеров.

"РГ" вела онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Татьяна Замахина