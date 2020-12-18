Путин: Россия работает над "противоядием" от будущего гиперзвукового оружия других стран

Президент также сообщил, что работа над гиперзвуковой ракетой "Циркон" в основном завершена

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия в настоящее время работает над средствами противодействия гиперзвуковому оружию, которого еще нет у других стран. Об этом в четверг на итоговой пресс-конференции сообщил президент России Владимир Путин.

Президент напомнил, что США разрабатывали концепцию молниеносного обезоруживающего удара высокоточным оружием по центрам управления.

"Высокоточное оружие есть, а гиперзвукового пока нет. Сделают, конечно, это совершенно очевидно, как я уже говорил, мы к этому времени подготовимся. Сейчас вы спросили, над чем мы работаем. В том числе вот над "противоядием" от будущего гиперзвукового оружия у других стран, в других ведущих армиях мира. Уверен, мы это сделаем, мы на правильном пути", - заявил Путин.

Глава государства также заявил, что работа над тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат" ведется активно и находится на завершающий стадии.

"Активно идет работа по "Сармату", на завершающей стадии. По "Посейдону" (беспилотный подводный аппарат - прим. ТАСС) идет работа хорошо, по ракете с ядерной установкой глобальной дальности тоже идет все в рамках плана", - сказал Путин.

Он отметил, что по всем другим системам оружия, которые были анонсированы в послании президента Федеральному собранию, работа идет. "Некоторые уже на боевом дежурстве - "Кинжал", "Пересвет" - это лазерное оружие", - подчеркнул глава государства.

РС-28 "Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" (Миасс, Челябинская область) в качестве замены комплексу Р-36М2 "Воевода". Масса - 200 т, забрасываемый вес - около 10 т.

Ракета "Циркон"

Президент также сообщил, что работа по созданию гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" в основном завершена.

"Циркон" - очень важное оружие, недавно провели очень важные для нас испытания. Фактически работа над ним в основном завершена, восемь с лишним Махов [скорость], дальность большая", - отметил Путин.

"Причем она ["Циркон"] может быть размещена на носителях как стационарных, так и на кораблях, надводных и подводных. Размещена где? В нейтральных водах. Посчитайте дальность и скорость, и все станет ясно. Меняет ли, как-то влияет ли это на ситуацию? Конечно, меняет, а как же? И влияет", - сказал Путин.

Впервые стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" была выполнена в начале октября. Тогда корабль запустил ракету из Белого моря, она поразила морскую мишень в Баренцевом море. Наибольшая скорость "Циркона" составила 8 скоростей звука, высота полета достигла 28 км. После этого стрельба была выполнена в ноябре. Тогда "Циркон" успешно поразил морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полета ракеты составила более 8 М.

Также 11 декабря фрегат "Адмирал Горшков" выполнил успешную стрельбу из Белого моря гиперзвуковой ракетой "Циркон" по полигону в Архангельской области (успешно поражена береговая цель на расстоянии свыше 350 км, скорость полета - более 8 М).

В своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 М и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км.

Гиперзвуковое оружие РФ

Наличие гиперзвуковых ракетных комплексов у России влияет на ситуацию в мире и меняет ее, добавил Путин.

Он напомнил, что в России разрабатывается новейшее оружие, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Аванград", скорость которого составляет свыше 20 Махов, и гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета "Циркон" большой дальности со скоростью более 8 Махов.