В МИДе оценили ситуацию с Договором о нераспространении ядерного оружия

МИД РФ призвал США вывезти ядерное оружие из Европы

Россия обеспокоена размещением американского ядерного оружия в Европе, что противоречит положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщили в МИД РФ. В дипведомстве также ранее обращали внимание, что это соглашение нарушает практика ядерных обменов.

Ядерные миссии Североатлантического альянса в Европе прямо противоречат основополагающим положениям Договора о нераспространении ядерного оружия, в частности, статьям 1-й и 2-й документа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

К тому же, отметила Захарова, неядерные страны, где хранится ядерное оружие, фактически нарушают свои соглашения о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Представитель МИД РФ подчеркнула, что этот аспект приобретает особое значение на фоне предстоящей в грядущем году конференции по рассмотрению действия этого Договора.

"Мы убеждены, что у этой проблемы, а мы квалифицируем ее как очень серьезную, имеется только одно реалистичное решение: оно предусматривает возврат всех американских ядерных вооружений на территорию США, ликвидацию инфраструктуры, которая позволяет обеспечивать хранение, обслуживание и быстрое развертывание оружия в европейских странах НАТО, также отказ от проведения тренировок и учений, связанных с подготовкой применения этого оружия личным составом вооруженных сил неядерных стран альянса", - обратила внимание Захарова.

В конце прошлого месяца замглавы МИД России Сергей Рябков призвал НАТО прекратить практику ядерных обменов. Дипломат обвинил военно-политический блок в том, что такие действия нарушают ДНЯО. «Практика так называемого "ядерного обмена" приводит к тому, что такое оружие может быть размещено на территории неядерных государств-членов альянса.

На серьезную нестабильность в вопросе нераспространения ядерного оружия в начале октября обратил внимание французский депутат от партии «Вперед, Республика!» Жак Марилосян. В обращении к главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану он указал, что такая ситуация в мире наблюдается впервые со времен «холодной войны».

Марилосян уточнил, что на данный момент это происходит из-за Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США. По словам парламентария, это соглашение - «одно из центральных факторов мировой стабильности» и говорит, что стороны никак не могут прийти к компромиссу и соглашению о его продлении.

Марилосян назвал одной из причин нежелание Вашингтона ратифицировать новый Договор, объясняя это тем, что в нем не участвует Китай.

Как подчеркнул депутат, отказ от пролонгации СНВ-3 может оказаться «фатальным ударом» для ДНЯО.

ДНЯО вступил в силу 5 марта 1970 года после того, как на хранение были сданы ратификационные грамоты 40 стран. Согласно этому документу, ядерные страны взяли на себя обязательство не передавать никому ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства. При этом неядерные государства не могут производить и приобретать такое оружие.

На данный момент вопрос о продлении СНВ-3 стоит особенно остро, потому что его действие истекает в 2021 году, а Москва и Вашингтон по-прежнему не приняли решение о его судьбе.

Еще одним спорным документом оказался Договор о запрете ядерного оружия (ДЗЯО), против которого выступили в НАТО. Как отмечалось в пресс-релизе на сайте альянса, его страны подтверждают свою приверженность сохранению и усилению системы контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия.

«Мы выступаем против Договора о запрещении ядерного оружия, так как он не отражает атмосферу международной безопасности, которая становится все более сложной, а также противоречит нынешней архитектуре нераспространения и разоружения», - пояснили в документе.

Вместе с тем в Североатлантическом альянсе отметили, что до тех пор, пока у стран, нарушающих международный порядок, есть ядерное оружие, а у альянса - нет, о безопасности можно и не говорить.

Кроме того, в военно-политическом блоке иностранным государствам предложили присоединиться к работе «по укреплению коллективной безопасности с помощью ощутимых мер», способных снизить «стратегические риски». Впрочем, в документе не указали, о каких мерах идет речь.

Договор о запрещении ядерного оружия должен вступить в силу 22 января 2021 года. Его участники взяли на себя обязательство "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие. Кроме того, они не могут применять его или угрожать его применением. Документ приняли в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 стран-членов ООН. В переговорах о ДЗЯО не участвовали ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию.

Лидия Мисник