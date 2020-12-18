Разработки ЦКБ "Рубин" в сфере робототехники удостоены награды ФСВТС России

АНПА "Амулет" сделан в значительной степени из импортных комплектующих, но и его стоимость составляет всего до 1 млн руб. Глубина погружения достигает 50 метров, максимальная скорость подводного хода 1,5 м/с, дальность хода до 15 км, длина 1,6 м, масса 25 кг.

ЦАМТО, 17 декабря. Коллектив конструкторов-робототехников ЦКБ "Рубин" (входит в ОСК) удостоен Первой премии в номинации "За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений" ежегодной Национальной премии "Золотая идея" в сфере ВТС.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству отметила инициативные разработки "Рубина", которые предназначены как для российского рынка, так и на экспорт.

Это технологии проектирования и производства малых автономных и телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (АНПА и ТНПА). Технологии воплощены в малых АНПА "Амулет" и "Амулет-2" (поиск объектов, съемка дна гидролокаторами бокового обзора и фото-, видеосъемка подводных объектов, в том числе в условиях мелководья), а также телеуправляемом аппарате "Талисман" (обследование в режиме реального времени и фото-, видеосъемка). Роботы были созданы при полном детализированном 3D-моделировании. Системы управления и алгоритмы отработки управления в реальных условиях – оригинальные разработки "Рубина". Созданные аппараты удобно транспортируются и быстро развертываются для применения.

"Рубин" также представил проекты различных роботизированных комплексов, в создании которых используются технические решения, полученные в ходе разработки малых аппаратов. В частности, это роботы морской сейсморазведки, способные круглогодично обеспечивать сейсмические исследования, в том числе в акваториях морей Северного Ледовитого океана.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".