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Российская газета

Вертолеты для армейского спецназа начнут поставлять в 2021 году

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Источник изображения: Пресс-служба "Вертолеты России"

Разработанные для проведения специальных операций вертолеты Ми-8АМТШ-ВН будут поставляться в подразделения в 2021 году. Опытный образец машины проходит летные испытания в Национальном центре вертолетостроения имени Миля и Камова.

- Что касается вертолета Ми-8АМТШ- ВН, мы планируем дальнейшее заключение контрактов по этой серии. В ближайшее время будем получать на вооружение, поставки начнутся в следующем году, - заявил во время поездки в Улан-Удэ заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Первые десять вертолетов Ми-8АМТШ-ВН в армейскую авиацию, работающую в интересах ВДВ.

Как говорится в пресс-релизе Минобороны, технический облик модернизированного вертолета Ми-8АМТШ-ВН сформирован с учетом современного опыта боевого применения. На машине установлены композитные лопасти несущего винта с новым профилем и Х-образный рулевой винт. Благодаря нововведениям увеличилась крейсерская и максимальная скорость полета вертолета, а также максимальный взлетный вес до 13,5 тонны.

За счет бортового комплекса обороны, титановой и кевларовой брони вертолет Ми-8АМТШ-ВН имеет повышенную боевую живучесть. Броней закрыты не только экипаж и наиболее важные агрегаты вертолета, но и десант в грузовой кабине. Помимо стандартного вооружения машина оснащена четырьмя пулеметами. Среди них три 12,7-мм "Корда": два курсовых и один для поддержки высадки, а также один 7.62-мм пулемет КВП в хвостовой части машины. Наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и бомбами вертолет способен нести управляемые ракеты и вести борьбу с воздушными и наземными целями.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
МВЗ им. Миля
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
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