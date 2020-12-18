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Известия.ru

Путин завил об отсутствии связи дела Сафронова с журналистикой

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Дело обвиняемого в госизмене бывшего журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова не связано с его журналисткой деятельностью. Об этом заявил прeзидент Рoссии Владимир Путин на ежeгодной прeсс-кoнференции в чeтверг, 17 дeкабря. Трансляцию ведут «Известия».

«Его судят не за журналистскую деятельность. Он не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а его за это прищучили, хватают и сажают в тюрьму. Это никак не связано с его профессиональной журналисткой деятельностью», — сказал российский лидер.

Путин пояснил, что дело Сафронова связано «с длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он в правительстве работал, и в «Роскосмосе» работал».

При этом политик считает преждевременными разговоры о том, можно ли потом «простить и помиловать» Сафронова.

«Вы сказали, что он мог оступиться, это бывает. За это можно было бы простить. Бывает и так. Надо смотреть степень общественной опасности содеянного, какой он реальный вред нанес», — сказал Путин.

Он добавил, что Сафронову вменяется шпионаж, госизмена.

По словам российского лидера, самым большим грехом является предательство, а «сдача информации закрытого характера — это предательство».

Сафронова задержали 7 июля в Москве. Против него возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». Он не признал свою вину и отказался от сделки со следствием. В настоящее время советник главы «Роскосмоса» находится в СИЗО «Лефортово».

На встрече с членами СПЧ 10 декабря Путин также заявил, что дело против Сафронова возбудили не за его журналистскую деятельность, а за информацию, в передаче которой он подозревается при работе в «Роскосмосе».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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