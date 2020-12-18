Северная верфь готовится передать ВМФ РФ корвет "Гремящий"

Планируется, что это произойдёт до конца текущего года

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург) приступил к заключительному этапу строительства головного корвета "Гремящий" проекта 20385 перед передачей заказчику - ревизии корабля.

"В ходе ревизии судостроители проведут проверку энергетической установки, основных механизмов корвета, его комплексов вооружения и спецсредств. Также будет выполнена окончательная окраска "Гремящего"", - сказано в сообщении пресс-службы завода, распространённом в четверг.

По её данным, ревизия должна завершиться до 25 декабря.

После подписания государственной комиссией приемного акта и издания приказа главнокомандующего ВМФ о приеме корвета "Гремящий" в состав Военно-морского флота его экипаж начнет подготовку к церемонии подъема Андреевского флага. Это главное событие в жизни корабля должно состояться до конца 2020 года, сказано в сообщении.

Корвет проекта 20385 предназначен для выполнения эскортных и ударных задач в морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. На "Гремящем" размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы, ангар для вертолета Ка-27, информирует пресс-служба.

Сообщалось, что носитель "Калибров" корвет "Гремящий" примут в состав ВМФ в конце декабря.

10 декабря корабль в ходе госиспыатний поразил крылатую ракету в Балтийском море.

Ранее экипаж корабля выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям в Белом море. В Баренцевом море он провёл артиллерийские и торпедные стрельбы.

"Гремящий" - головной корабль проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников новый корвет отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что корвет получил универсальный ракетный комплекс "Калибр" (восемь ракет) вместо противокорабельных ракет "Уран". С 12 до 16 возросло число пусковых установок зенитного комплекса "Редут". Также он вооружен 100-мм артиллерийской установкой, двумя 30-мм зенитными арткомплексами АК-630М и противолодочным комплексом "Пакет". На корабле предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПЛ в палубном ангаре.

Водоизмещение "Гремящего" - 2200 тонн, длина - 104 метра, ширина - 13 метров. Скорость - до 27 узлов, дальность плавания - 3500 морских миль. Экипаж - 107 человек.

Он был заложен на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге в 2012 году. Спущен на воду 30 июня 2017 года. В январе 2018 года стартовали швартовные испытания. Заводские ходовые испытания начались в конце апреля 2019 года. ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" рассчитывает передать ВМФ РФ головной корвет проекта 20385 "Гремящий" 25 декабря, сообщил журналистам 12 ноября генеральный директор судозавода Игорь Орлов.

"Он проходит государственные испытания. У нас по контракту (передача, - "ИФ") - 25 декабря. Мы рассчитываем, что мы уложимся в этот срок", - сказал Орлов, добавив, что "все идёт по плану".