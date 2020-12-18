Войти
WarSpot

Легендарный самолёт-шпион U-2 стал самым передовым в мире

405
0
0
Источник изображения: warspot.ru

ВВС США совершили «скачок» в цифровую эпоху. Вчера, 16 декабря, американцы похвастались тем, что первыми в мире использовали искусственный интеллект в качестве члена экипажа военного самолёта.

Как сообщила пресс-служба ВВС США, первым самолётом, в котором искусственный интеллект (ИИ) взял на себя полноценную работу ряда систем, заменив человека, стал U-2 Dragon Lady. Алгоритм ИИ, известный как ARTUµ, в ходе полёта отвечал за ряд датчиков и тактическую навигацию, в то время как пилот управлял самолётом и координировал работу датчиков с ИИ. Вместе они выполнили разведывательную миссию во время имитации ракетного удара. Основная задача ARTUµ заключалась в обнаружении вражеских пусковых установок, в то время как пилот сосредоточился на поиске авиации противника.

Первый лётчик U-2 Dragon Lady, разделивший управление с системой ИИ

Источник изображения: af.mil

«Полёт ARTUµ стал кульминацией нашего трёхлетнего пути к полноценному переходу на цифровую силу. Безопасное управление ИИ военной системой США впервые открывает новую эру взаимодействия человека и машины», — рассказал Уильям Ропер, помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике.

ARTUµ представляет собой технологию искусственного интеллекта, адаптированную для работы в военной авиации. В ВВС США указывают, что перед первым полётом ARTUµ прошёл «более полумиллиона компьютерных итераций обучения». По словам разработчиков, новая технология ИИ легко переносится на новые системы, что открывает ей возможности для активного внедрения на разных видах техники и выполнения разнообразных задач.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Lockheed U-2
Проекты
AI
ИТ
Похожие новости
18.12.2020
Искусственный интеллект научился управлять радаром самолета-разведчика U-2
30.01.2020
Министр обороны США Марк Эспер о роли перспективных технологий
05.10.2017
Военные новости: военный интернет вещей
16.01.2017
Военные новости: "Сделать Америку снова умной". В мире оборонных инноваций Пентагона
14.06.2007
Русский истребитель американской гегемонии в воздухе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 11:26
  • 16
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 18.12 11:15
  • 12
«Мы не арабы - 48 часов и мы в Тель-Авиве»
  • 18.12 11:05
  • 8
Амурский судостроительный завод получил контракт на шесть корветов проектов 20380 и 20385
  • 18.12 10:45
  • 17
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 18.12 10:20
  • 2156
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 10:19
  • 7
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 18.12 10:17
  • 9
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 18.12 09:32
  • 4
Самая дешевая в мире ракета впервые улетела в космос
  • 18.12 07:32
  • 25
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 18.12 07:08
  • 153
Космонавтика Илона Маска
  • 18.12 01:59
  • 2
Прострелка торпедных аппаратов российской подлодки впечатлила The Drive
  • 18.12 01:45
  • 8
Корреспондент (Украина): оставили на третий год
  • 18.12 01:34
  • 1
Америка рассчитывает победить Россию глобальным потеплением
  • 18.12 01:06
  • 22
В США рассказали о «перекладывающем на других вину» Рогозине
  • 18.12 00:43
  • 9
"Надо иметь копье": генерал ВСУ сравнил российскую армию с медведем