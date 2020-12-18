Легендарный самолёт-шпион U-2 стал самым передовым в мире

ВВС США совершили «скачок» в цифровую эпоху. Вчера, 16 декабря, американцы похвастались тем, что первыми в мире использовали искусственный интеллект в качестве члена экипажа военного самолёта.

Как сообщила пресс-служба ВВС США, первым самолётом, в котором искусственный интеллект (ИИ) взял на себя полноценную работу ряда систем, заменив человека, стал U-2 Dragon Lady. Алгоритм ИИ, известный как ARTUµ, в ходе полёта отвечал за ряд датчиков и тактическую навигацию, в то время как пилот управлял самолётом и координировал работу датчиков с ИИ. Вместе они выполнили разведывательную миссию во время имитации ракетного удара. Основная задача ARTUµ заключалась в обнаружении вражеских пусковых установок, в то время как пилот сосредоточился на поиске авиации противника.

Первый лётчик U-2 Dragon Lady, разделивший управление с системой ИИ Источник изображения: af.mil

«Полёт ARTUµ стал кульминацией нашего трёхлетнего пути к полноценному переходу на цифровую силу. Безопасное управление ИИ военной системой США впервые открывает новую эру взаимодействия человека и машины», — рассказал Уильям Ропер, помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике.

ARTUµ представляет собой технологию искусственного интеллекта, адаптированную для работы в военной авиации. В ВВС США указывают, что перед первым полётом ARTUµ прошёл «более полумиллиона компьютерных итераций обучения». По словам разработчиков, новая технология ИИ легко переносится на новые системы, что открывает ей возможности для активного внедрения на разных видах техники и выполнения разнообразных задач.