ВВС США испытали систему точного подрыва гиперзвуковой боеголовки

Исследовательская лаборатория ВВС США провела наземные испытания боевой головной части перспективной гиперзвуковой ракеты и электронной системы точного подрыва. Как пишет Flightglobal, испытания состоялись на авиабазе «Холломан» в Нью-Мексико и были признаны успешными. Проверки проводились с помощью тележки с ракетными ускорителями, установленной на рельсах.

Боевые части гиперзвуковых ракет разрабатываются в обычном, неядерном, исполнении. Это означает, что к их системам наведения предъявляются повышенные требования, поскольку радиус поражения такими боеголовками значительно меньше радиуса поражения ядерных боевых зарядов. Кроме того, неядерные боевые части должны иметь систему точного подрыва, благодаря которой взрыв будет производиться на нужной высоте для достижения максимального радиуса поражения.

Во время испытаний, состоявшихся в ноябре 2020 года. специалисты Исследовательской лаборатории ВВС США проверили электронную систему точного подрыва, которая детонировала боевой заряд при заданной скорости и на заданном расстоянии от цели. Все этапы проведенных испытаний были признаны успешными. Другие подробности о состоявшихся проверках не раскрываются.

Между тем, в Исследовательской лаборатории ВВС США заявили, что помимо обычных боевых частей гиперзвуковых ракет ведется разработка и кинетических таких элементов, полностью лишенных взрывчатых веществ. Предполагается, что поражающее воздействие таких боевых частей будет достигаться благодаря кинетическому взрыву — выделению энергии при столкновении головной части с целью на гиперзвуковой скорости, превышающей 5 чисел Маха.

Ранее стало известно, что Исследовательская лаборатория ВВС США испытала перспективный гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, разработанный американской компанией Aerojet Rocketdyne. Во время испытаний силовая установка длиной 5,5 метра смогла развить тягу в 57,9 килоньютона. Проверки проводились при скоростях воздушного потока с разными числами Маха. Состоявшиеся проверки признаны полностью успешными.

Василий Сычёв