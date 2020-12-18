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Командовать атомным авианосцем США будет женщина

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Источник изображения: vpk-news.ru

Женщина-капитан Эми Бауэрншмидт с 2022 года будет командовать атомным авианосцем США USS Abraham Lincoln. В ее распоряжение попадет свыше пяти тысяч матросов и офицеров. За 26 лет она дослужилась от рядового до капитана корабля-гиганта.

Но начинала свою карьеру Эми не матросом, а пилотом палубного вертолета. В 1994-м она окончила престижную Академию Военно-морских сил США. После была зачислена в морской авиакорпус. Именно в 1994-м в США разрешили служить женщинам на флоте и в авиации. Она говорит, именно этот закон изменил всю ее жизнь, определил четкую цель.

Через два года она дослужилась до командира вертолета. Она летала в противолодочном отряде Anti-submarine Squadron Light в Сан-Диего. Это своего рода спецназ против подлодок. До 2016 она налетала от Аляски до Юго-Западной Азии больше 3 тысяч часов на морских вертолетах на борту различных авианосцев. Она принимала участие в морских операциях в Персидском заливе на эсминце USS John Young. После стала командиром морской ударной вертолетной группы.

В 2016-ом Эми Бауэрншмидт сменила вертолет на капитанскую рубку - на атомном авианосце USS Abraham Lincoln она стала первым в истории старшим помощником командира корабля. Теперь ее назначили командиром авианосца. Правда, приступит к своим обязанностям она в 2022 году, отмечает МК. 

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Страны
США
Проекты
Nimitz
Авианосец
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