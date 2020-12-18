Unated States Space Command (США): Россия провела испытания ракету-перехватчик

В Космическом командовании минобороны США заявили, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты-перехватчика - системы DA-ASAT. Несмотря на то, что никаких подробностей не приводится, военные США обвиняют Россию в милитаризации космоса.

Военно-воздушная база Петерсон (штат Колорадо) - "Россия публично заявляет, что работает над тем, чтобы предотвратить превращение космического пространства в поле боя, но в то же время Москва продолжает милитаризировать космос, разрабатывая виды вооружения, которые могут базироваться как на земле, так и в космосе, и которые стремятся использовать зависимость США от космических систем, - сказал глава Космическим командованием США генерал Джеймс Дикинсон. - Настойчивые испытания Россией этих систем показывают, что угрозы для космических систем США и союзников стремительно нарастают. Создание Космического командования США не могло быть более своевременным. Мы готовы и полны решимости сдерживать агрессию и защищать нашу нацию и наших союзников от враждебных действий в космосе".

Соединенные Штаты обеспокоены продолжающейся разработкой и развертыванием Россией нескольких видов оружия наземного и космического базирования. Эти действия противоречат дипломатической и общественной позиции России против милитаризации космоса. В частности, Россия продемонстрировала два совершенно разных типа космического оружия.

Первый тип кинетического оружия - это система DA-ASAT (противоракеты прямого перехвата), способная уничтожать спутники на низкой околоземной орбите, которую они неоднократно испытывали. Если это оружие будет испытано на реальном спутнике или использовано в оперативном порядке, оно приведет к замусориванию космического пространства, что может поставить под угрозу коммерческие спутники.

Второй тип - это коорбитальный АСАТ, система вооружения космического базирования, которая продемонстрировала на орбите кинетическое оружие в 2017 году и 2020 году. Кроме того, в марте 2018 года президент Путин объявил о разработке наземной лазерной системы для использования российскими космическими силами, которую российские военные признали "боевой лазерной системой". Этот образ поведения будет считаться потенциально угрожающим в любой другой области.

"Россия превратила космос в область боевых действий, испытывая космическое и наземное оружие, предназначенное для поражения и уничтожения спутников, - добавил Дикинсон. - Этот факт не согласуется с публичными заявлениями Москвы о том, что Россия стремится предотвратить милитаризацию космоса. Космос имеет решающее значение для всех наций. Общий интерес заключается в создании условий для безопасной, стабильной и оперативной устойчивости космической среды. Требования к космическим системам сохраняются и в это кризисное время, когда глобальная логистика, транспорт и связь являются ключом к победе над пандемией covid-19".