Улан-Удэнский авиазавод выполняет гособоронзаказ с опережением сроков

Замминистра обороны Алексей Криворучко отметил, что предприятие выпускает технику, качество которой проверено в реальных боевых условиях

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Улан-Удэнский авиационный завод надежно и с опережением графика работает по гособоронзаказу, заявил по итогам посещения предприятия замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"На Улан-Удэнском авиационном заводе - уникальном предприятии, обладающем как вертолетными, так и самолетными технологиями производства, - замминистра обороны ознакомился с организацией производства авиатехники", - сообщили в четверг журналистам в Минобороны.

Замглавы ведомства проконтролировал процессы изготовления вертолетов Ка-226Т, Ми-8 различных модификаций, в том числе производство нового вертолета Ми-8АМТШ-ВН, опытный образец которого сейчас проходит летные испытания. "Улан-Удэнский авиационный завод зарекомендовал себя как надежный, проверенный поставщик Министерства обороны России. Взятые на себя обязательства в рамках государственного оборонного заказа выполняются с опережением установленных сроков, предприятие выпускает технику, качество которой проверено в реальных боевых условиях", - отметил Криворучко.

"Что касается вертолета Ми-8АМТШ-ВН, мы планируем дальнейшее заключение контрактов по этой серии", - заявил заместитель главы военного ведомства.

"В ближайшее время будем получать на вооружение, поставки начнутся в следующем году", - добавил он.

В 2021 году первые 10 вертолетов Ми-8АНТШ-ВН поступят в войска, в том числе для бригад армейской авиации, работающих в интересах ВДВ.