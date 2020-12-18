Войти
ТАСС

Улан-Удэнский авиазавод выполняет гособоронзаказ с опережением сроков

401
0
0
Улан-Удэнский авиазавод
Улан-Удэнский авиазавод.
Источник изображения: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Замминистра обороны Алексей Криворучко отметил, что предприятие выпускает технику, качество которой проверено в реальных боевых условиях

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Улан-Удэнский авиационный завод надежно и с опережением графика работает по гособоронзаказу, заявил по итогам посещения предприятия замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"На Улан-Удэнском авиационном заводе - уникальном предприятии, обладающем как вертолетными, так и самолетными технологиями производства, - замминистра обороны ознакомился с организацией производства авиатехники", - сообщили в четверг журналистам в Минобороны.

Замглавы ведомства проконтролировал процессы изготовления вертолетов Ка-226Т, Ми-8 различных модификаций, в том числе производство нового вертолета Ми-8АМТШ-ВН, опытный образец которого сейчас проходит летные испытания. "Улан-Удэнский авиационный завод зарекомендовал себя как надежный, проверенный поставщик Министерства обороны России. Взятые на себя обязательства в рамках государственного оборонного заказа выполняются с опережением установленных сроков, предприятие выпускает технику, качество которой проверено в реальных боевых условиях", - отметил Криворучко.

"Что касается вертолета Ми-8АМТШ-ВН, мы планируем дальнейшее заключение контрактов по этой серии", - заявил заместитель главы военного ведомства.

"В ближайшее время будем получать на вооружение, поставки начнутся в следующем году", - добавил он.

В 2021 году первые 10 вертолетов Ми-8АНТШ-ВН поступят в войска, в том числе для бригад армейской авиации, работающих в интересах ВДВ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Минoбороны РФ
У-УАЗ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
18.12.2020
Минобороны РФ в 2021 году получит первые 10 вертолетов для спецназа Ми-8АМТШ-ВН
03.09.2020
Интервью Анатолия Сердюкова
13.11.2017
"Прибыль за первое полугодие снизилась на 23%"
20.05.2014
Конкурировать - значит меняться
30.05.2012
HeliRussia-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 11:26
  • 16
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 18.12 11:15
  • 12
«Мы не арабы - 48 часов и мы в Тель-Авиве»
  • 18.12 11:05
  • 8
Амурский судостроительный завод получил контракт на шесть корветов проектов 20380 и 20385
  • 18.12 10:45
  • 17
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 18.12 10:20
  • 2156
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 10:19
  • 7
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 18.12 10:17
  • 9
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 18.12 09:32
  • 4
Самая дешевая в мире ракета впервые улетела в космос
  • 18.12 07:32
  • 25
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 18.12 07:08
  • 153
Космонавтика Илона Маска
  • 18.12 01:59
  • 2
Прострелка торпедных аппаратов российской подлодки впечатлила The Drive
  • 18.12 01:45
  • 8
Корреспондент (Украина): оставили на третий год
  • 18.12 01:34
  • 1
Америка рассчитывает победить Россию глобальным потеплением
  • 18.12 01:06
  • 22
В США рассказали о «перекладывающем на других вину» Рогозине
  • 18.12 00:43
  • 9
"Надо иметь копье": генерал ВСУ сравнил российскую армию с медведем