Войти
WarSpot

Китай добыл кусочек Луны

361
0
+3
Источник изображения: warspot.ru

Китайская миссия «Чанъэ-5» завершилась успехом. Вчера, 16 декабря, пресс-служба Национального космического управления КНР (CNSA) объявила об успешном возвращении на Землю капсулы с образцом лунного грунта.

В ночь с 23 на 24 ноября с космодрома на острове Хайнань стартовала ракета «Чанчжэн-5» с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5» для сбора реголита с поверхности Луны. Вчера возвращаемая капсула, содержащая 2 кг лунного грунта, успешно приземлилась на территории региона Внутренняя Монголия.

ёКапсула с образцом лунного грунта на месте преземления.

Источник изображения: Кадр из прямой трансляции телеканала CCTV

Теперь Китай стал третьей в мире страной, добывшей пробу лунного грунта и успешно доставившей её на Землю. Ранее образцы реголита с Луны получили США и СССР. Миссия «Чанъэ-5» во многом повторяет цели советской автоматической станции «Луна-24», доставившей образцы почвы со спутника Земли ещё 44 года назад.

Сюжет о миссии «Чанъэ-5» от телеканала TVBS с полной визуализацией основных этапов программы

Китайский лунный модуль взял пробы возле вулканического пика Рюмкера, расположенного в Океане Бурь в северо-западной части видимой стороны Луны. Планируется, что образец грунта будет возрастом «всего» 1,2 млрд лет (намного моложе образцов, доставленных на Землю американскими астронавтами в ходе программы «Аполлон»).

Лунный грунт будет доставлен в лабораторию для детального исследования, а полученные результаты сравнят с данными, полученными посадочным модулем миссии в ходе работ на Луне, а также с образцами, добытыми США и СССР. Предполагается, что, помимо китайских учёных, в работе будут принимать участие их коллеги из других стран.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Монголия
Россия
США
Компании
CNSA
Проекты
CLEP
Луна
Чанчжэн
Похожие новости
02.12.2020
Китайский зонд «Чанъэ-5» успешно приземлился на поверхность Луны
02.12.2020
"Мягко сел": китайцы прилунились и готовы бурить
30.11.2020
Провинция Хайнань провела Вэньчанский международный аэрокосмический форум
25.11.2020
Третьим будет: Китай полетел за лунным грунтом
29.11.2016
Космос по-китайски
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 11:17
  • 15
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 18.12 11:15
  • 12
«Мы не арабы - 48 часов и мы в Тель-Авиве»
  • 18.12 11:05
  • 8
Амурский судостроительный завод получил контракт на шесть корветов проектов 20380 и 20385
  • 18.12 10:45
  • 17
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 18.12 10:20
  • 2156
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 10:19
  • 7
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 18.12 10:17
  • 9
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 18.12 09:32
  • 4
Самая дешевая в мире ракета впервые улетела в космос
  • 18.12 07:32
  • 25
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 18.12 07:08
  • 153
Космонавтика Илона Маска
  • 18.12 01:59
  • 2
Прострелка торпедных аппаратов российской подлодки впечатлила The Drive
  • 18.12 01:45
  • 8
Корреспондент (Украина): оставили на третий год
  • 18.12 01:34
  • 1
Америка рассчитывает победить Россию глобальным потеплением
  • 18.12 01:06
  • 22
В США рассказали о «перекладывающем на других вину» Рогозине
  • 18.12 00:43
  • 9
"Надо иметь копье": генерал ВСУ сравнил российскую армию с медведем