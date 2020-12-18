Китай добыл кусочек Луны

Китайская миссия «Чанъэ-5» завершилась успехом. Вчера, 16 декабря, пресс-служба Национального космического управления КНР (CNSA) объявила об успешном возвращении на Землю капсулы с образцом лунного грунта.

В ночь с 23 на 24 ноября с космодрома на острове Хайнань стартовала ракета «Чанчжэн-5» с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5» для сбора реголита с поверхности Луны. Вчера возвращаемая капсула, содержащая 2 кг лунного грунта, успешно приземлилась на территории региона Внутренняя Монголия.

ёКапсула с образцом лунного грунта на месте преземления. Источник изображения: Кадр из прямой трансляции телеканала CCTV

Теперь Китай стал третьей в мире страной, добывшей пробу лунного грунта и успешно доставившей её на Землю. Ранее образцы реголита с Луны получили США и СССР. Миссия «Чанъэ-5» во многом повторяет цели советской автоматической станции «Луна-24», доставившей образцы почвы со спутника Земли ещё 44 года назад.

Сюжет о миссии «Чанъэ-5» от телеканала TVBS с полной визуализацией основных этапов программы

Китайский лунный модуль взял пробы возле вулканического пика Рюмкера, расположенного в Океане Бурь в северо-западной части видимой стороны Луны. Планируется, что образец грунта будет возрастом «всего» 1,2 млрд лет (намного моложе образцов, доставленных на Землю американскими астронавтами в ходе программы «Аполлон»).

Лунный грунт будет доставлен в лабораторию для детального исследования, а полученные результаты сравнят с данными, полученными посадочным модулем миссии в ходе работ на Луне, а также с образцами, добытыми США и СССР. Предполагается, что, помимо китайских учёных, в работе будут принимать участие их коллеги из других стран.