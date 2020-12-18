Контроль за ситуацией: РФ усиливает систему слежения в Черном море

Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями

Новейшая система слежения за надводной обстановкой "Стратегия" проходит испытания в Черном море. Это происходит на фоне активизации кораблей НАТО в этом регионе.

В Черноморском регионе испытывают новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки, которую разработали в Научно-исследовательском институте дальней радиосвязи, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании "РТИ", куда входит НИИДАР.

В институте уточнили, что новый комплекс слежения получил рабочее название «Стратегия». В настоящее время он осуществляет мониторинг надводной обстановки акватории Черного моря.

Как указали в компании, эта система использует спутниковые и наземные автоматические информационные системы, сведения различных радиолокационных станций (РЛС), а также внутренние каналы передачи объектовых данных флота. В "Стратегию" к тому же направляется информация от загоризонтных радаров, которые могут выявлять надводные цели на дальностях в несколько сотен километров.

Система автоматически обрабатывает сведения о принадлежности кораблей, например, которые вошли в Черное море из Средиземного. Она может определять параметры цели, а также фиксировать приближение кораблей к границам или запрещенным районам. Помимо этого, система может анализировать аномальное изменение оперативной обстановки и давать ему оценку.

"Стратегия" к тому же обладает возможностью двустороннего взаимодействия с техническими средствами, комплексами и системами, передающими информацию.

НИИДАР специализируется на создании РЛС военного назначения. Институт, в частности, разработал станции системы предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-ДМ", загоризонтные станции "Подсолнух" и "Контейнер", а также другие радары.

Необходимость нахождения «Стратегии» в Черном море можно объяснить наращиванием активности НАТО в этой акватории. В российском Минобороны неоднократно обращали внимание на заходы туда разведывательных и боевых кораблей Североатлантического альянса, в том числе ударных эсминцев Соединенных Штатов с крылатыми ракетами на борту. В отдельных случаях суда, пребывавшие со стороны Запада, пытались приблизиться к российским территориальным водам.

В начале декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность России наращиванием военных сил НАТО в Черном море.

«Альянс расширяет ареал своей деятельности в акватории Черного моря, привлекает к ней внерегиональные страны. Увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов, беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ», - обратила внимание представитель ведомства.

Как утверждает Захарова, военно-политический блок натаскивает Украину с Грузией на противостояние РФ в рамках совместных маневров и учений. Именно такая стратегия вызывает у Москвы обеспокоенность, пояснила она.

Кроме того, официальный представитель МИД подчеркнула, что в Черноморском регионе уже есть опыт поддержания безопасности силами прибрежных государств. По ее словам, появление в этой акватории нового игрока, пришедшего «явно не с самыми добрыми намерениями», расшатывает стабильность в регионе и вбивает клин между странами-соседями.

В конце прошлого месяца Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что силы и средства Черноморского флота начали отслеживать действия эсминца США «Дональд Кук», который вошел в акваторию Черного моря 23 ноября.

В тот день командование Шестого флота ВМС США сообщило в Twitter, что этот эсминец с управляемым ракетным оружием на борту направляется в Черноморский регион, чтобы осуществлять там патрулирование и оказывать поддержку партнерам по НАТО.

За месяц до этого случая в Национальном центре управления обороной РФ информировали о вхождении в черноморскую акваторию четырех военных кораблей НАТО. Силы ЧФ России установили за ними наблюдение. В акваторию тогда вошли универсальное транспортное судно «Алиакмон» ВМС Греции, тральщик-искатель мин «Орион» французских ВМС, морской тральщик «Алгеро» ВМС Италии, а также базовый тральщик «Дуэро» ВМС Испании.

Лидия Мисник