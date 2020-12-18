Контроль за ситуацией: РФ усиливает систему слежения в Черном море

Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями
Новейшая система слежения за надводной обстановкой "Стратегия" проходит испытания в Черном море. Это происходит на фоне активизации кораблей НАТО в этом регионе.
В Черноморском регионе испытывают новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки, которую разработали в Научно-исследовательском институте дальней радиосвязи, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании "РТИ", куда входит НИИДАР.
Как указали в компании, эта система использует спутниковые и наземные автоматические информационные системы, сведения различных радиолокационных станций (РЛС), а также внутренние каналы передачи объектовых данных флота. В "Стратегию" к тому же направляется информация от загоризонтных радаров, которые могут выявлять надводные цели на дальностях в несколько сотен километров.
Система автоматически обрабатывает сведения о принадлежности кораблей, например, которые вошли в Черное море из Средиземного. Она может определять параметры цели, а также фиксировать приближение кораблей к границам или запрещенным районам. Помимо этого, система может анализировать аномальное изменение оперативной обстановки и давать ему оценку.
"Стратегия" к тому же обладает возможностью двустороннего взаимодействия с техническими средствами, комплексами и системами, передающими информацию.
НИИДАР специализируется на создании РЛС военного назначения. Институт, в частности, разработал станции системы предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-ДМ", загоризонтные станции "Подсолнух" и "Контейнер", а также другие радары.
Необходимость нахождения «Стратегии» в Черном море можно объяснить наращиванием активности НАТО в этой акватории. В российском Минобороны неоднократно обращали внимание на заходы туда разведывательных и боевых кораблей Североатлантического альянса, в том числе ударных эсминцев Соединенных Штатов с крылатыми ракетами на борту. В отдельных случаях суда, пребывавшие со стороны Запада, пытались приблизиться к российским территориальным водам.
«Альянс расширяет ареал своей деятельности в акватории Черного моря, привлекает к ней внерегиональные страны. Увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов, беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ», - обратила внимание представитель ведомства.
Как утверждает Захарова, военно-политический блок натаскивает Украину с Грузией на противостояние РФ в рамках совместных маневров и учений. Именно такая стратегия вызывает у Москвы обеспокоенность, пояснила она.
Кроме того, официальный представитель МИД подчеркнула, что в Черноморском регионе уже есть опыт поддержания безопасности силами прибрежных государств. По ее словам, появление в этой акватории нового игрока, пришедшего «явно не с самыми добрыми намерениями», расшатывает стабильность в регионе и вбивает клин между странами-соседями.
В тот день командование Шестого флота ВМС США сообщило в Twitter, что этот эсминец с управляемым ракетным оружием на борту направляется в Черноморский регион, чтобы осуществлять там патрулирование и оказывать поддержку партнерам по НАТО.
За месяц до этого случая в Национальном центре управления обороной РФ информировали о вхождении в черноморскую акваторию четырех военных кораблей НАТО. Силы ЧФ России установили за ними наблюдение. В акваторию тогда вошли универсальное транспортное судно «Алиакмон» ВМС Греции, тральщик-искатель мин «Орион» французских ВМС, морской тральщик «Алгеро» ВМС Италии, а также базовый тральщик «Дуэро» ВМС Испании.
Лидия Мисник