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РИА Новости

Первые десять вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска в 2021 году

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Вертолет МИ-8АМТШ-ВН
Вертолет МИ-8АМТШ-ВН.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Первые десять новых транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска в 2021 году, сообщили журналистам в Минобороны РФ по итогам посещения Улан-Удэнского авиационного завода замминистра обороны Алексеем Криворучко.

"В 2021 году первые десять вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска, в том числе для бригад армейской авиации, работающих в интересах ВДВ", - сказали в ведомстве.

Криворучко, слова которого приводит министерство, уточнил, что Минобороны планирует "дальнейшее заключение контрактов" по Ми-8АМТШ-ВН.

На заводе в Улан-Удэ замглавы ведомства проконтролировал производство вертолетов Ка-226Т и Ми-8 различных модификаций.

Ми-8АМТШ-ВН - новый транспортно-боевой вертолет, созданный на базе вертолетов серии Ми-8/17 с учетом опыта современных локальных конфликтов. Машина по сравнению с предшественниками получила усиленное вооружение и бронирование. В настоящее время опытный образец Ми-8АМТШ-ВН проходит летные испытания в Национальном центре вертолетостроения им. Миля и Камова.

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Страны
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
МВЗ им. Миля
Минoбороны РФ
У-УАЗ
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Криворучко Алексей
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