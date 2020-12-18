В Коми нашли упавшие части ракеты-носителя "Ангара-А5"

На территории Республики Коми обнаружены все отделившиеся части тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Ее пуск был успешно выполнен с космодрома Плесецк 14 декабря.

Как сообщило минприроды Коми, в связи с запуском район падения отделяющихся частей ракеты под названием "Вуктыл" был объявлен временно опасным на период с 14 по 19 декабря. В него входят муниципальные образования Вуктыл, Сосногорск и Троицко-Печорский.

Накануне старта сотрудники минприроды Коми и космодрома Плесецк обследовали эти территории, чтобы обеспечить безопасность людей, которые могли там оказаться.

После запуска "Ангары" в Коми проводились облеты районов падения с целью обнаружения отделившихся частей ракеты и фиксации возможных негативных последствий - например, загоревшегося леса.

В итоге все места падения ракетных элементов установлены, при этом ущерба для природы не зафиксировано.

Упавшие части ракеты будут вывезены до февраля 2021 года, сообщили в правительстве Коми.

Марина Ледяева (Республика Коми)