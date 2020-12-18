Turkish Aerospace Industries поставит БЛА "Анка" Тунису

ЦАМТО, 17 декабря. По информации турецких СМИ, компания Turkish Aerospace Industries (TAI) намерена экспортировать первую партию средневысотных БЛА большой продолжительности полета (MALE) "Анка" в Тунис.

По сообщению турецкой газеты Haberturk, TAI достигла соглашения о поставке командованию ВВС Туниса трех БЛА "Анка" и трех наземных пунктов управления. В отчете отмечается, что в перспективе количество поставленных БЛА может возрасти. В рамках контракта около 52 пилотов и технических специалистов пройдут необходимую подготовку на предприятиях TAI в Анкаре.

БЛА турецкого производства были закуплены после почти двухлетних переговоров. Министерство обороны Туниса приступило к обсуждению возможности закупки "Анка" у компании TAI в начале 2019 года.

Финансирование экспортного контракта будет осуществляться через Turk Eximbank. В статье Haberturk указано, что банк предоставит Тунису кредит на сумму 80 млн. долл. (627,92 млн. турецких лир) для поддержки турецкого экспорта.

Разработанный TAI БЛА "Анка" совершил первый полет 30 октября 2010 года. Контракт на серийное производство вооруженной версии "Анка-S" был подписан в октябре 2013 года. Аппарат поступил на вооружение ВС Турции в 2017 году.

Как сообщал ЦАМТО, в ходе проведенной 4-8 марта 2020 года в Джербе международной выставки Tunisian International Aerospace & Defense Exhibition было объявлено о подписании Министерством обороны Туниса и турецкой компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) контракта на поставку беспилотных летательных аппаратов "Анка-S" (ANKA-S). Предполагалось, что ВС Туниса получат три (по другим данным шесть) беспилотных авиационных комплекса, в состав каждого из которых войдут два БЛА и пункт управления. Стоимость закупки и передачи технологий оценивалась в 240 млн. долл.

Решение было принято по результатам оценки предложений, полученных в рамках объявленного в 2019 году тендера на поставку вооруженных БЛА. Известно, что помимо Turkish Aerospace Industries (TAI), в конкурсе участвовала турецкая компания BAYKAR, предлагавшая БЛА "Байрактар TB-2".

Тем не менее, в сентябре появились слухи о том, что контракт находится на грани расторжения, поскольку Тунис не смог найти средства на покупку. Можно предположить, что в итоге стороны достигли соглашения о поставке меньшего количества БЛА с предоставлением Турцией кредита. В перспективе Тунис сможет закупить дополнительные "Анка-S" и сопутствующее оборудование.