Под сенью НАТО Словакия будет спать спокойно

Основой защиты безопасности Словакии является членство республики в НАТО. Об этом говорится в новой оборонной стратегии страны, одобренной правительством.

Согласно положениям документа, основной целью оборонной политики Словакии является сохранение суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Самым эффективным методом достижения этой цели признается коллективная оборона в рамках Организации Североатлантического договора (НАТО). В стратегии говорится, что членство в НАТО и Евросоюзе позволяет Словакии создавать возможности, которые страна не могла бы обеспечить самостоятельно. При этом подчеркивается, что членство в НАТО также служит для продвижения интересов безопасности Словацкой Республики в мире.

Словакия сделает упор на своевременном обнаружении и анализе угроз, подготовке органов центральной власти и местного самоуправления к выполнению задач в области государственной обороны, проверке и контроле готовности государства к необходимым в случае возникновения опасности действиям.

Одновременно государственная поддержка обороноспособности Словакии расширится за счёт эффективного и прозрачного использования финансовых средств. Так же повысится готовность населения к защите государства и развития оборонной промышленности.