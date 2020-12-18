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Военно-промышленный курьер

80 лет между небом и землей

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Источник изображения: vpk-news.ru

МКПК «Универсал» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех отмечает 80 лет со дня основания. В юбилейный год ведущее российское предприятие по созданию парашютно-десантной техники и средств наземного обслуживания для военно-воздушных сил и гражданской авиации России получит новое имя - «МКПК Универсал им. Привалова».

Алексей Иванович Привалов был главным конструктором, а потом директором завода. С 1940 года на протяжении 47 лет он оставался главным разработчиком парашютно-десантной техники в стране. Под его руководством созданы платформенные и парашютно-реактивные системы десантирования, десантно-транспортное оборудование самолетов, разработана широкая номенклатура средств аэродромного обслуживания, проведены многие научно-исследовательские работы.

В результате его усилий и благодаря таланту его конструкторского коллектива «Универсал» стал главным предприятием по разработке парашютно-десантной техники и головной организацией в авиационной отрасли по средствам наземного обслуживания в стране.

Первыми разработками были подвески, парашютные контейнеры, автоотцепки и бумажно-сотовая амортизация. А доработка бомбардировщика ТУ-4 для десантирования военных грузов позволила предъявить на государственные испытания 50 образцов ПДТ, 20 из которых были приняты на вооружение. В 1952 году государственная премия СССР за «Приспособление самолетов ТУ-2, ТУ-4, ЛИ-2, ИЛ-12 для парашютных десантов» была присуждена главному конструктору Алексею Привалову и его талантливому коллективу.

С появлением новых военно-транспортных самолетов специалистами Универсала были разработаны новые способы десантирования. Основными направлениями работы стали парашютные платформы и парашютно-реактивные системы. Параллельно шла работа по оснащению военно-транспортных самолетов Ан-8, Ан-12, Ан-26 десантно-транспортным оборудованием. За эту работу в 1962 коллектив завода был удостоен ленинской премии СССР.

Сегодня в числе новинок предприятия – бесплатформенное средство десантирования ПБС-950У (Бахча-У-ПДС), предназначенное для парашютного десантирования боевой машины десанта БМД-4 с размещенным внутри нее экипажем и БТР «Ракушка» массой до 14500 кг на сушу с самолетов Ил-76 (М, МД, МД-90). А также комплекс «Шельф», созданный в рамках проекта по освоению Арктического шельфа. Это система, предназначенная для парашютного десантирования бронетранспортера БТРД и машин на его базе на сушу и воду из самолетов ИЛ-76 (М, МД, МД-90), говорит ИА Оружие России.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-12
Ан-26
БМД-3
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
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