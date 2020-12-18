Подводная лодка Балтийского флота нырнула на пару сотен метров

Экипаж дизель-электрической подлодки «Дмитров» совершил глубоководное погружение в Балтийском море.

В рамках учений подводники отрабатывали задачи на разных глубинах. А максимальным стало погружение на 190 метров. В ходе него проверили работу всех систем и механизмов субмарины, был выполнен алгоритм действий при управлении на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

Во время глубоководных маневров «Дмитрова» в районе учений находился спасательный буксир «СБ-123», сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

На следующем этапе ДЭПЛ произведет торпедные стрельбы по подводным и надводным целям, выполнит минные постановки, отработает задачи по уклонению от противолодочного вертолета Ка-27.

«Дмитров» – подводная лодка проекта 877 («Варшавянка»). Эти лодки являются самыми тихими российскими субмаринами, за что на Западе получили уважительное прозвище «Черная дыра». Предназначенные для защиты военно-морских баз, побережья и морских коммуникаций, «Варшавянки» успешно противостоят как подводным, так и надводным кораблям.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)