«Может уничтожить мир»: в США оценили Ту-95

NI считает, что «старое» российское оружие, способно «уничтожить мир»

Четырехмоторный винтовой бомбардировщик Ту-95МС создали в СССР еще в середине прошлого века, но он по-прежнему способен "уничтожить мир", утверждается в материале журнала The National Interest. Этот самолет сравнили ли с американским В-52, при этом отметив, что большую часть Ту-95 разрабатывали в 1980-х годах, поэтому советские самолеты сравнительно молодые.

В американском журнале The National Interest утверждают, что в России есть «старое" оружие, которое "все еще может уничтожить мир».

В материале издания указали, что четырехмоторный винтовой бомбардировщик Ту-95МС, который разработали еще в середине прошлого века, постоянно проходит модернизацию. Он, как отметили в публикации, по-прежнему остается ключевым элементом воздушной составляющей ядерной триады России.

Ту-95, по словам автора материала, - это один из старейших образцов из тех, что находятся на вооружении ВКС РФ, а также единственный винтомоторный бомбардировщик в мире, который до сих пор используют в армии.

Этот самолет разработали в 1950-х годах. Тогда, по информации в публикации, Советский Союз нуждался в боевом аппарате, способном поразить цели на всей территории Соединенных Штатов. Выбор винтовых двигателей в материале объяснили крайне быстрым сжиганием топлива в реактивных двигателях того времени.

Публицист обратил внимание, что в результате модернизации у бомбардировщика появилась возможность использовать новейшие крылатые ракеты Х-101, которые могут менять цель во время полета.

Как подчеркивается в материале NI, этот боевой аппарат, как и аналогичный ему по назначению самолет Соединенных Штатов B-52, созданный в 1950-х годах, "не подает никаких признаков выхода из эксплуатации". При этом по сравнению с В-52 большую часть Ту-95 производили уже в 1980-х годах, поскольку невозможно было модернизировать более ранние образцы. По этой причине, отмечается в публикации, их можно считать относительно молодыми по сравнению с некоторыми самолетами Североатлантического альянса.

В середине октября два Ту-95МС осуществили плановый полет над нейтральными водами Арктики и северной части Дальнего Востока.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Бофорта, Берингова и Охотского морей. Продолжительность полета составила около 12 часов", - сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации министерства, на отдельных этапах маршрута эти самолеты сопровождали истребители Су-35С российских ВКС, МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также истребители F-22 ВВС Соединенных Штатов.

Как подчеркнули российские военные, летчики дальней авиации постоянно пролетают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В ведомстве заверили, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил РФ осуществляют в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки незадолго до этого сообщило, что самолеты американских ВВС вечером 19 октября сопроводили два российских бомбардировщика Ту-95 вместе с двумя истребителями Су-35 у побережья Аляски. Как указывалось в сообщении, все российские самолеты находились в международном воздушном пространстве. Отмечалось, что они не вторгались в воздушное пространство других государств.

В начале августа глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь доложил президенту России Владимиру Путину, что глубокомодернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ полностью обновлен.

По его словам, усовершенствован был даже планер самолета.

"Мы усилили крыло, поменяли отдельные агрегаты планера. Машина с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами, и, собственно, боевые возможности машины ровно в два раза выросли после этой модернизации", - уточнил Слюсарь.

В марте в пресс-службе «Туполева" отмечалось, что совместно с ТАНТК им. Г. М. Бериева параллельно завершены работы над первым глубокомодернизированным Ту-95МСМ. Тогда шла отработка обновленных систем самолета.

Кристина Сизова