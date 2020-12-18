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РИА Новости

"Ростех" показал видео испытаний уникального плавающего танка

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МОСКВА, 17 декабря/ Радио Sputnik. В Сети разместили видео испытаний единственного в мире плавающего танка, запись доступна на сайте "Ростеха".

Как напоминает "Царьград", "Спрут-СДМ1" способен вести стрельбу, при этом сразу же выходить на неподготовленный берег. Плавающий танк может преодолевать водные преграды, в том числе при сложных метеоусловиях.

"Спрут" испытывали в средней полосе России, а также в субтропиках при температуре выше 40 градусов. Тесты при экстремально низких температурных условиях намечены на следующий год.

В госкорпорации не исключили, что плавающий танк может заинтересовать в том числе зарубежных заказчиков.

Ранее радио Sputnik сообщало, что РФ получила заявку на плавающий танк "Спрут".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
Компании
Ростех
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