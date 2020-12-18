Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко посетил АО "ПО "Севмаш"

Вид на "Севмаш" и на дамбу наливного бассейна с крыши эллинга №2.

ЦАМТО, 17 декабря. Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко 16 декабря посетил АО "ПО Севмаш" и проконтролировал выполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа.

Замглавы оборонного ведомства проверил организацию и ход выполнения работ на строящихся атомных подводных лодках проекта 955А "Борей" и 885М "Ясень", а также на проходящем ремонт корабле проекта 11442М "Адмирал Нахимов", провел ряд совещаний с участием представителей промышленности и Министерства обороны РФ.

Алексей Криворучко отметил, что выполнение контрактов в рамках ГОЗ, в целом, соответствует утвержденным графикам. Предприятие выполняет свои обязательства.

В ходе визита А.Криворучко поднялся на борт крейсера проекта 11442М "Адмирал Нахимов" и ознакомился с ходом ремонтных работ на корабле.

"Проверен ход ремонтных работ, как и запланировано, получение корабля ожидается в конце 2022 года. Эти сроки не подвергаются сомнению" – сообщил заместитель главы военного ведомства.

"Адмирал Нахимов" – самый современный крейсер, вооруженный высокоточным оружием большой дальности. Это, в первую очередь, новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон". Также корабль получит ракеты Оникс" и всемирно известный ракетный комплекс "Калибр". Защита корабля будет обеспечиваться комплексами ПВО "Форт-М" и "Панцирь-М", а также мощным противолодочным вооружением, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.