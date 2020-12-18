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Российская газета

Прострелка торпедных аппаратов российской подлодки впечатлила The Drive

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Источник изображения: rg.ru

The Drive оценил видео прострелки торпедного аппарата российской подлодки.

Портал The Drive обратил внимание на эффектное видео "водяного выстрела" российской подлодки, размещенное в Сети.

Точно идентифицировать подлодку авторы не могут, но предполагают, что это дизель-электрическая лодка класса Kilo. К нему в НАТО относят субмарины проектов 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка".

Процесс заряжания и пуска торпеды с подводной лодки на удивление сложен, проясняет автор портала.

Здесь важную роль играет баланс между весом снаряда, водой, наполняющей пусковую трубу вокруг нее, и сжатым воздухом, который используется, чтобы вытолкнуть оружие.

Все это тщательно продумано и управляется системой клапанов. Когда подлодка и ее экипаж проходят учения или тренируются, торпеда часто вообще не загружается в аппарат. И если в таком случае поступает сигнал о пуске, то из орудия просто под давлением вылетает мощная струя воды. По сути, это аналог холостого выстрела.

Собственно этот момент и был запечатлен на видео. Зрителей, снимавших его на смартфоны, окатило водой с головы до ног. Но они, похоже, были к этому готовы.


Олег Корякин

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Страны
Польша
Россия
Проекты
877 Палтус
NATO
Военные учения
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2 комментария
№1
18.12.2020 00:29
Ну... теперь у выражения "как в лужу ...нул" есть своя визуализация 8-)))
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№2
18.12.2020 01:59
Цитата, ID: 19334 сообщ. №1
Ну... теперь у выражения "как в лужу ...нул" есть своя визуализация 8-)))

Воздух аппарат не покидает - он сильно и надолго демаскирует и шума много.
Это эффект у поверхности.
Из ТА уходят только торпеда и полторы тонны воды.
+1
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