Российские противокорабельные ракеты вошли в число опаснейших в мире

Наиболее опасные противокорабельные ракеты, находящиеся на вооружении различных стран, назвал портал Military Watch Magazine. Оружие оценивалось по таким критериям как траектория полета, скорость, дальность, сложность обнаружения, маневренность, компактность и простота развертывания.

Первой в списке идет гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета "Циркон".

Она развивает скорость, в несколько раз превосходящую показатели ближайших конкурентов, и отличается высокой маневренностью, что делает практически невозможным ее перехват.

Ракета достаточно компактна, чтобы запускаться со стандартных вертикальных пусковых установок. Один "Циркон" способен заменить 4 ракеты П-700. Оружие способно одним ударом разорвать вражеский боевой корабль, пишет автор публикации, его возможности опережают любых конкурентов.

Второй в списке следует российская крылатая ракета воздушного базирования Х-32. Она была принята на вооружение в 2016 году. Ракета способна достигать скорости 4,6 Маха, имеет дальность пуска до 1000 км и может двигаться к цели на высоте 40 км, что защищает ее от действия американской ПРО. Траектория Х-32 крайне сложна для перехвата, на финальном этапе она совершает крутое пике, атакуя цели на экстремальных скоростях. Три такие ракеты может нести один бомбардировщик Ту-22М3М. Даже одна небольшая эскадрилья, вооруженная Х-32, может нейтрализовать целую авианосную ударную группу.

Включена в список самых опасных также советская ракета П-700. Несмотря на то, что она была разработана десятилетия назад, ракета остается серьезной угрозой и по сей день. Оружие маневренно, имеет дальность до 625 км. При запуске ракеты образуют сеть и способны нейтрализовать большинство классов вражеских кораблей одним прямым попаданием. Серьезный недостаток П-700, пишет автор публикации, - это большой размер ракеты.

В рейтинг также вошли две китайские ракеты. Это YJ-18, развернутая в 2015 году, а также YJ-12. Обе ракеты очень маневренны и сложны для перехвата.

Майя Бирюкова