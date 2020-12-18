Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки

В рамках завершения госиспытаний корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в Японском море сбил огнем артустановки А-190 крылатую ракету.

- Скоростная воздушная цель была представлена противокорабельной крылатой ракетой "Малахит", запущенной малым ракетным кораблем ТОФ "Иней", - сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Ранее корвет поразил из артустановки невидимую береговую цель, морской щит и плавающую мину, отработал постановку электронных помех. Был успешно испытан корабельный авиакомплекс, "Алдар Цыденжапов" выполнил пуск противокорабельной ракеты "Уран".

Прием корвета в состав Тихоокеанского флота назначен на 25 декабря.

Антон Валагин