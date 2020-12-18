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ТАСС

Корвет "Алдар Цыденжапов" войдет в состав Тихоокеанского флота 25 декабря

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Корвет ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проводит артиллерийские стрельбы в Японском море
Корвет ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проводит артиллерийские стрельбы в Японском море.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Корабль завершает государственные испытания в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Построенный для Тихоокеанского флота корвет проекта 20380 "Алдар Цыденжапов" войдет в его состав 25 декабря, сообщила в четверг пресс-служба флота.

"Прием корабля в состав Тихоокеанского флота намечен на 25 декабря", - говорится в сообщении.

Сейчас корабль завершает государственные испытания в Японском море. На них он огнем 100-миллиметровой универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 уничтожил скоростную воздушную цель - противокорабельную крылатую ракету "Малахит", запущенную малым ракетным кораблем "Иней".

Ранее на испытаниях корабль применял артиллерию для подавления береговой невидимой цели, вел огонь по морскому артиллерийскому щиту, отработал уничтожение морской плавающей мины, применял комплексы постановки радиоэлектронных помех. Также был успешно испытан корабельный авиационный комплекс, выполнен пуск противокорабельной крылатой ракеты "Уран" по морской цели.

Третий в серии строящихся в Комсомольске-на-Амуре многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380 "Алдар Цыденжапов" был заложен на Амурском судостроительном заводе 22 июля 2015 года. Летом корабль прибыл во Владивосток для прохождения испытаний.

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Страны
Япония
Продукция
А-190
Компании
АСЗ
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ
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