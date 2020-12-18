В Японии поражены красотой и мощью российской ракеты «Ангара-А5»

Японские СМИ с подъемом освещают успешный запуск тяжелой российской ракеты-носителя «Ангара-А5». Отмечается, что это второй успех с этой ракетой. Он позволяет рассчитывать на новые перспективные программы изучения космоса. Японские читатели восхищаются: «Она такая красивая и мощная! А еще экологичная!»

Многие японские СМИ поместили обширные материалы и красочные фотографии о запуске 14 декабря с космодрома Плесецк новой российской ракеты-носителя "Ангара-А5". Сообщения поместили такие крупные японские информационные издания и порталы научного профиля, как Yahoo News Japan, Sorae (специализированный космический сайт), GetNews, News Infoseek, Sed Co jp., News Mynavi и др. В материалах особо подчеркивается, что разработка ракет-носителей семейства "Ангара" ведется с 1990-х годов. Они с самого начала предназначались для того, чтобы заменить знаменитую советскую ракету "Протон", выведшую в космос сотни объектов. Изначально в семейство "Ангары" входили носители легкого класса "Ангара-1.1" и "Ангара-1.2". Но затем прибавились носители среднего класса "Ангара-А3", тяжелого класса "Ангара-А5" и сверхтяжелые "Ангара-А5В".

Как пишет портал Sorae, "инженерная изюминка проекта заключается в его многовариантности за счет использования на разных ракетах различного количества универсальных разгонных модулей УРМ. На легких ракетах "Ангара-1.1" и "Ангара-1.2" стоял один разгонных модуль. А на "Ангара-А5" их пять. Таким образом, происходит универсализация ракет различного класса и их диверсификация по необходимой полезной нагрузке".

РН «Ангара-А5». Источник: РИА Новости

Портал Yahoo News Japan подробно рассказывает о самом процессе запуска ракеты, отмечая его четкость и слаженность всех служб. "Ровно в 8.50 утра по московскому времени (14.50 по японскому) с космодрома Плесецк на севере России стартовала ракета "Ангара-А5". На ее борту находился массово-габаритный макет полезной нагрузки. Точно в соответствии с планом через 12 минут 28 секунд после старта от третьей ступени носителя отделился орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" с макетом. Двигательная установка разгонного блока успешно вывела "Бриз-М" на целевую орбиту".

GetNews jp. подчеркивает тот факт, что данный запуск "Ангары-А5" - второй по счету. Первый испытательный запуск состоялся 23 декабря 2014 года. Он также был произведен с космодрома "Плесецк". На борту ракеты тоже находился массово-габаритный макет спутника. Этот запуск прошел полностью в штатном режиме и был признан успешным.

Японские СМИ особо выделяют то обстоятельство, что по сравнению со старыми "Протонами" новое семейство ракет "Ангара" являются современными экологически чистыми аппаратами. В качестве топлива в них используются гораздо менее токсичный керосин, а в качестве окислителя выступает жидкий кислород. Эти двигатели установлены на первой и второй ступенях ракет. Таким образом, значительно повышается экологическая безопасность программ с использованием "Ангары".

Портал Sorae отмечает, что задействование Россией нового семейства ракет, особенно тяжелой "Ангары-А5", знаменует собой "прицел российской космонавтики на принципиально новые космические программы по созданию новых обитаемых космических станций типа МКС "Орел" и транспортировке в космос принципиально новых аппаратов типа транспортно-энергетических модулей, в том числе и с ядерными установками для освоения планет".

Комментарии японских читателей

hk6

Так значит, новую МКС назовут "Орел"? (приводится японский иероглиф - прим. пер.). Как и японские космические корабли, русские часто получают названия по именам птиц. Корабль "Восток-6", на котором летала первая в мире женщина-космонавт Терешкова, имел позывной "Чайка". А гагаринский "Восход-1" назывался "Ласточка"! Как бы то ни было, хотелось бы, чтобы новая российская МКС заработала как можно скорее. Буду ждать!

Lillywhite

"Протоны" летали с Байконура. А "Ангара" с другого, северного космодрома. Там условия тяжелее из-за высокой широты. Но и ракета мощнее. Сейчас "Ангара" вывела в космос макет спутника. Надеюсь. в следующий раз это уже будет действующий спутник Земли.

for

А мне "Протоны" и "Союзы" нравились. Они были такие стильные!

hiro

Исследовательские спутники надо, наверное, запускать не только в околоземное, но и открытое космическое пространство. Вот здесь тяжелая "Ангара-А5" очень пригодится!

shi

Варьирование количества относительно небольших разгонных модулей - это умно!

fla

Российские ракеты смотрятся красивее и мощнее коротеньких японских. А еще они экологичные. Какая бы Россия ни была нелюбимая, но ведь это она впервые запустила человека в космос!

gcy

А что означает эта "Ангара"? У нас слово "гара" входит в состав блюд - "торигара", "дасигара" (разновидности бульонов - прим. пер.). А что это у русских?

*****

Ну что, русские с Байконуром распростились навсегда?