Новое время (Украина): Зеленский просит Раду разрешить провести многонациональные военные учения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о проведении масштабных военных учений на Украине с участием иностранных войск. На маневры планируется потратить более 38 миллионов гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду одобрить его законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в учениях. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте парламента.

Проект разрабатывался министерством обороны Украины. Его согласовали с министерством иностранных дел, минэкономики, минфином, МВД, мининфраструктуры, минюстом и СБУ.

На многонациональные военные учения на Украине планируется потратить более 38 миллионов гривен. Деньги будут взяты из бюджета минобороны. На данный момент законопроект находится на рассмотрении руководства комитета. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет больше учений НАТО на своей территории.