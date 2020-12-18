"Росэлектроника" разработает технологию производства композитов для ЭКБ космического назначения

ЦАМТО, 17 декабря. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех разработает технологию промышленного производства полимерных материалов для СВЧ-электроники, применяемой в космических аппаратах.

На сегодняшний день аналогичные по функциональным характеристикам композиционные составы в России не выпускаются.

Новые материалы на основе бензоциклобутена используются для межслойной изоляции в высокоплотных электронных модулях. Разработка и внедрение технологии изготовления таких диэлектриков позволит российским производителям ЭКБ отказаться от применения импортных полимеров и обеспечить выпуск современных отечественных изделий микроэлектроники как военного назначения, так и двойного применения. Разработка выполняется по заказу Минпромторга РФ и будет завершена к концу 2022 года.

В составе "Росэлектроники" разработку ведет ЦНИТИ "Техномаш". Свою заинтересованность в перспективных материалах уже выразили концерн "Вега", НИИМЭ, корпорация "Российские космические системы" и другие партнеры предприятия.

"За последние несколько лет ЦНИТИ "Техномаш" в сотрудничестве с РТУ МИРЭА в рамках реализации ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" сформировал значительный задел в области разработки термостойких диэлектриков для микроэлектроники на основе производных бензоциклобутена и циклофана. Сегодня мы переходим к следующему этапу развития технологии, чтобы реализовать полный инновационный цикл создания нового продукта: от фундаментальных разработок до промышленного производства", – заявил исполнительный директор ЦНИТИ "Техномаш" Станислав Налимов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".