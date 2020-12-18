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ЦАМТО

Huntington Ingalls Industries заложила АПЛ SSN-798 "Массачусетс" класса "Вирджиния"

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Источник изображения: Фото: Huntington Ingalls Industries

ЦАМТО, 17 декабря. Huntington Ingalls Industries объявила о состоявшейся 11 декабря на предприятии ее подразделения Newport News Shipbuilding церемонии аутентификации киля новой АПЛ (SSN-798) "Массачусетс" класса "Вирджиния".

Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, мероприятие прошло виртуально без зрителей.

SSN-798 "Массачусетс" станет 25-й АПЛ класса "Вирджиния". Строительство подлодки началось в марте 2017 года и в настоящее время степень ее готовности составляет около 50%. Как ожидается, АПЛ будет поставлена ВМС США в 2023 году.

Как сообщал ЦАМТО, подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, противолодочной и противокорабельной борьбы, доставки диверсионных групп, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", асимметричных боевых действий, ведения наблюдения и разведки, установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Новые подлодки придут на смену состоящим на вооружении АПЛ класса "Лос-Анджелес".

Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить более 30 АПЛ серии "Вирджиния" (на текущий момент наименования получили 33 подлодки серии). К настоящему времени ВМС США переданы 19 АПЛ: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), "Вермонт" (SSN-792), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787), "Индиана" (SSN-789), "Делавэр" (SSN-791), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
Los Angeles
Virginia АПЛ
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