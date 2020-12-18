Новый плавающий танк "Спрут-СДМ1" прошел испытания в Черном море

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" в ходе государственных испытаний продемонстрировал высокие водоходные качества в акватории Черного моря и доказал свою надежность на плаву, сообщили в госкорпорации "Ростех"

"Испытания подтвердили, что боевая машина способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до 3-х баллов, вести на плаву стрельбу и легко выходить на неподготовленный берег", - сообщили в пресс-службе "Ростеха"

Там напомнили, что в создании этой техники участвуют специалисты "Волгоградской машиностроительной компании "ВгТЗ" и "Курганмашзавода" - обе компании входят в состав холдинга "Высокоточные комплексы"

"В ходе госиспытаний легкий танк подвергся экстремальным проверкам в море, в средней полосе России и субтропиках, где температура воздуха достигала +40 градусов, и прошел их успешно. На начало следующего года намечены испытания в условиях низких температур", - заявил индустриальный директор "Ростеха" Бекхан Оздоев, чьи слова привели в пресс-службе.