"Адская троица". Оружие, спасшее Москву от ядерного удара

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Эти ядерные "сигары" обеспечивали безопасность СССР в самый жаркий период холодной войны: ровно 40 лет назад, 17 декабря 1980-го, на вооружение приняли сразу три усовершенствованных межконтинентальных баллистических ракеты — РС-16Б, РС-18Б и РС-20Б. В те годы к власти в США пришел "ястреб" Рональд Рейган, взявший курс на прямую конфронтацию с Москвой. Однако появление у Советского Союза новых МБР остудило горячие головы за океаном. Об особенностях этого оружия — в материале РИА Новости.

Накрыть любой город

Самая массовая межконтинентальная баллистическая ракета в истории РВСН — РС-10, принятая на вооружение в конце 1960-х. Она могла забросить легкий (0,5 мегатонны) или тяжелый (1,1 мегатонны) боезаряд на 10,5 и пять тысяч километров соответственно, но США уже располагали системами ПРО, способными перехватывать одиночные боеголовки. Стало ясно, что на одном носителе должно быть несколько боевых частей.

Ракеты МР-УР-100 УТТХ (РС-16Б) и "Циклон-2" в музее РВСН Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Ssr / Vlasikha town in Moscow oblast

Первая "многоголовая" ракета — РС-16А. По размерам она была близка к Р-10, и строить новые шахтные пусковые установки не потребовалось. Боевая часть оснащалась сразу четырьмя блоками мощностью от 0,5 до 0,75 мегатонны каждый. Таким образом, одним пуском советские РВСН могли устроить противнику 200 "хиросим". Дальность — 10–11 тысяч километров. РС-16А доставала до любого американского города. Однако были и недостатки — в частности, не слишком высокая точность.

Разработка модернизированной Р-16Б с улучшенными характеристиками стартовала в 1976-м. Внешне она мало отличалась от предшественницы, но в полтора-два раза превосходила ее по возможностям. Точность выросла вдвое, новые боевые блоки и комплекс разведения головной части. Система управления — автономная инерциальная, способная перенацеливаться в процессе предстартовой подготовки.

На Р-16Б установили автономную бортовую систему прицеливания "Меридиан", позволявшую ракете стартовать и выйти на траекторию даже после ядерного взрыва вблизи пусковой позиции. Это серьезно повышало выживаемость МБР в случае первого удара вероятного противника. Всего в 80-х построили 150 комплектов РС-16 обеих модификаций.

Носитель "Авангарда"

Первые полки с шахтными МБР РС-18А заступили на боевое дежурство в середине 1970-х. Ракета уже несла сразу шесть боевых блоков мощностью 750 килотонн каждый, а также комплекс средств преодоления ПРО. Дальность — десять тысяч километров. Даже одна РС-18А, прорвавшаяся через рубежи обороны противника, могла нанести колоссальный урон. Пентагон видел в этом одну из главных угроз безопасности США.

Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Казак

Модифицикация РС-18Б упростилась конструктивно, получила более надежные двигатели, улучшенные системы управления и боевого оснащения. РВСН начали перевооружаться на нее в 1980-м, а всего на боевое дежурство поставили 360 ракет.

Что характерно, это оружие до сих пор актуально. Именно РС-18Б несут новейшие гиперзвуковые боевые блоки "Авангард". По данным Минобороны, "Авангардами" уже полностью укомплектован один из ракетных полков.

"Этот комплекс по праву идет первым в авангарде создания новых видов вооружений, открыв эру стратегического гиперзвукового оружия", — на днях заявил командующий РВСН Сергей Каракаев в интервью "Красной звезде".

Весомый аргумент

Тяжелую двухступенчатую жидкостную ракету РС-20А приняли на вооружение в декабре 1975-го. Широкой публике она больше известна как "Сатана" — по натовской терминологии. Это была самая мощная МБР в мире.

Оружие предназначалось для поражения всех видов целей, защищенных современными средствами ПРО, и выпускалось в трех вариантах: моноблочном с зарядом мощностью восемь мегатонн и дальностью полета 16 тысяч километров, моноблочном с 20-мегатонной боеголовкой и дальностью 11 тысяч километров, а также с разделяющейся головной частью (восемь блоков мощностью 1,3 мегатонны каждый).

Успешный пуск ракеты РС-20Б из позиционного района Домбаровский Ясненского ракетного соединения Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны России /

Несмотря на и без того избыточное могущество новой ракеты, вскоре закипела работа над ее усовершенствованным вариантом. РС-20Б могла нести уже десять боевых блоков по мегатонне каждый и поражать высокопрочные малоразмерные цели, к примеру защищенные подземные бункеры и пункты управления войсками. Модернизированная версия получилась точнее, надежнее и проще в производстве. От предшественницы она отличалась новой ступенью разведения боевых блоков, которая позволяла охватывать гораздо большую площадь.

Отдельно стоит отметить способ базирования и старта ракеты. Ее помещали в шахту прямо в транспортно-пусковом контейнере, заправляли и ставили на боевое дежурство. Время готовности к пуску — чуть больше минуты. Из шахты РС-20Б выбрасывал пороховой аккумулятор давления — своеобразный вышибной заряд. Двигатель включался уже в воздухе.

Дальнейшее развитие "двадцатки" — РС-20В. Она точнее, увеличилась площадь разведения боевых блоков, уменьшилось время предстартовой готовности. РС-20В до сих пор стоят на вооружении — им на смену должны прийти перспективные тяжелые ракеты РС-28 "Сармат". Их ожидают в войсках в следующем году.