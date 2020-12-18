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Интерфакс-АВН

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Индонезию

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Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Владивосток. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил деловой заход в порт Танджунг Перак и провел двустороннее учение с кораблями ВМС Индонезии, сообщила пресс-служба ТОФ.

"В ходе визита отряд боевых кораблей в составе флагмана ТОФ ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" пополнили запасы воды и топлива", - говорится в сообщении.

После завершения визита проведено совместное учение "PASSEX" с кораблями ВМС Индонезии, в ходе которого отрабатывались задачи по организации связи, обмену информацией и совместному маневрированию.

Отряд боевых кораблей продолжил выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Страны
Индонезия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Военные учения
Дубна ПР
пр. 1155
ТОФ
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