Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Индонезию

Владивосток. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил деловой заход в порт Танджунг Перак и провел двустороннее учение с кораблями ВМС Индонезии, сообщила пресс-служба ТОФ.

"В ходе визита отряд боевых кораблей в составе флагмана ТОФ ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" пополнили запасы воды и топлива", - говорится в сообщении.

После завершения визита проведено совместное учение "PASSEX" с кораблями ВМС Индонезии, в ходе которого отрабатывались задачи по организации связи, обмену информацией и совместному маневрированию.

Отряд боевых кораблей продолжил выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.