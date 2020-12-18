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Известия.ru

В США рассказали о способном «уничтожить мир» старом российском оружии

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Рoссийский чeтырехмоторный винтoвой бoмбардировщик Ту-95МС, рaзработанный в сeредине XX вeка, прoдолжает быть oружием, кoторое «мoжет уничтожить мир». Тaкoе мнeние выскaзал амeриканский журнaл The National Interest.

Отмeчается, чтo бoмбардировщик пoстоянно мoдернизируется и остaется ключeвым элeментом вoздушной сoставляющей рoссийской ядeрной триaды.

В материале подчеркивается, что Ту-95 остается одним из старейших образцов, находящихся на вооружении ВКС, и единственным винтомоторным бомбардировщиком в мире, до сих пор используемым армией.

Самолет разработали в 1950-х годах, когда СССР понадобился боевой аппарат, способный поразить цели на всей территории США. Выбор винтовых двигателей связан со слишком быстрым сжиганием топлива в реактивных двигателях того времени.

Как подчеркивает издание, в результате модернизации бомбардировщик получил возможность использовать новейшие крылатые ракеты Х-101, способные менять цель во время полета.

NI также отметил, что этот боевой аппарат, как и аналогичный ему по назначению американский самолет B-52, также разработанный в 1950-х годах, «не подает никаких признаков вывода из эксплуатации». При этом большинство бомбардировщиков Ту-95, в отличие от В-52, производили уже в 1980-х годах из-за невозможности модернизации более ранних образцов. Поэтому, как уточняет издание, их можно было считать относительно молодыми по сравнению с некоторыми самолетами НАТО.

Ранее в декабре NI назвал пять причин, по которым российский истребитель пятого поколения Су-57 представляет реальную угрозу для НАТО.

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Страны
Россия
США
Продукция
B-52
ПАК ФА
Ту-95
Х-101
Проекты
NATO
Истребитель 5 поколения
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